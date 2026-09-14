Tekstil sektörünün iddialı firması iflas etti: 200 çalışan kara kara düşünecek

Ancak firmanın farklı sektörlere yayılmış bu yatırım yapısı da ne yazık ki yaşanan derin finansal krizden çıkış için yeterli olmadı. Şirketin adım adım iflasa giden süreci, son yıllardaki vergi kayıtlarına da yansıdı. Üretim ve kârlılıktaki duraklama, mali tablolar üzerinden açıkça görülebiliyor.