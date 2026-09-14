Türkiye'nin önemli tekstil merkezlerinden Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Germenicia Boya Tekstil, içine girdiği mali darboğazı aşamayarak iflas etti. Başvurduğu konkordato sürecinden olumlu bir sonuç alamayan şirket için Kahramanmaraş İcra Dairesi tarafından iflas işlemleri resmen başlatıldı.
Tekstil sektörünün iddialı firması iflas etti: 200 çalışan kara kara düşünecek
Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Germenicia Boya Tekstil resmen iflas etti.Gülsüm Hülya Sundu
2019 yılında kurulan ve bölgede yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlayan şirket, tekstil sektöründe oldukça iddialı bir üretim hacmine sahipti.
Tesisin yıllık kapasite verileri sektördeki ağırlığını net bir şekilde yansıtıyordu. Fabrikanın boyahane bölümü yıllık 5 milyon 400 bin kilogram üretim kapasitesiyle çalışırken, örgü bölümünün yıllık üretim kapasitesi 5 milyon kilogram seviyesindeydi.
Şirket, faaliyet alanını yalnızca tekstil sektörüyle sınırlandırmamış ve turizm alanına da giriş yapmıştı. Bu kapsamda, İstanbul'da Germenicia Hotel markasıyla otelcilik hizmeti veren bir işletmeleri de bulunuyordu.
Ancak firmanın farklı sektörlere yayılmış bu yatırım yapısı da ne yazık ki yaşanan derin finansal krizden çıkış için yeterli olmadı. Şirketin adım adım iflasa giden süreci, son yıllardaki vergi kayıtlarına da yansıdı. Üretim ve kârlılıktaki duraklama, mali tablolar üzerinden açıkça görülebiliyor.
2023 yılında 2 milyon 362 bin 651 TL vergi matrahı üzerinden 590 bin 662 TL vergi tahakkuku sağlayan şirketin, mali krizin giderek derinleşmesiyle birlikte 2024 ve 2025 yıllarında herhangi bir vergi matrahı oluşmadı.
Yaşanan bu finansal tıkanıklık, sürecin nihai olarak iflas kararıyla sonuçlanmasına neden oldu. Ekonomik dalgalanmaların tekstil gibi yoğun istihdam sağlayan köklü sektörler üzerindeki yıkıcı etkisi son dönemde giderek daha belirgin hale geliyor.
Sizce yerel üreticileri bu tür mali krizlerden korumak ve istihdam kaybını önlemek adına sektörel bazda ne gibi destek mekanizmaları devreye sokulabilir?