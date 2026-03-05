Tekstil ve hazır giyim sektöründe istihdamı korumak için yeni destek paketinin devreye alındığı öğrenildi. Program kapsamında çalışan başına 3 bin 500 lira destek verilecek, imalat sanayi firmalarına ise 100 milyar liralık uygun koşullu kredi imkanı sağlanacak.

Tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan daralma karşısında hükümet yeni bir destek paketini devreye aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, sektörlerde istihdamın korunması amacıyla çalışan başına 3 bin 500 lira destek verileceğini açıkladı. Ayrıca imalat sanayii için firmalara toplam 100 milyar liralık uygun koşullu kredi imkanı sağlanacağı kaydedildi.

İSTİHDAMI KORUMAYA YÖNELİK DESTEK

Bakan Kacır, milletvekillerinin soru önergelerine yanıt verdi. Kacır tekstil ve hazır giyim sektörlerinde yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini ve buna yönelik politikalar geliştirildiğini söyledi. 2 Mart’ta başlatılan "İmalat Sanayii için Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı" kapsamında hayata geçirilen performans desteği ile tekstil, giyim, deri ve mobilya üretimi gibi emek yoğun sektörlerde çalışan başına 30 prim günü karşılığında 3 bin 500 lira destek sağlanacağını belirten Kacır, bu uygulama ile yaklaşık 1 milyon 100 bin kişilik istihdamın korunmasının hedeflendiğini söyledi.

KREDİ İMKANI SUNULACAK

Program çerçevesinde yalnızca istihdam desteği değil, finansman desteği de sunuluyor. Bakan Kacır, imalat sanayii firmalarının kullanımına sunulmak üzere uygun şartlı toplam 100 milyar liralık kredi paketinin devreye alındığını açıkladı. Böylece üretimin ve yatırımların desteklenmesi amaçlanıyor.

'DÖNÜŞÜM PROJESİ'

Kacır, tekstil sektörüne yönelik teşviklerin uzun yıllardır sürdüğünü hatırlatarak 2012 yılından bu yana tekstil ürünleri imalatı için 6 bin 699 yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini ve bu kapsamda 957 milyar liralık yatırım öngörüldüğünü belirtti. Aynı dönemde giyim eşyalarının üretimi için yaklaşık 5 bin teşvik belgesi verildiğini, 110 milyar liralık yatırım ve 628 bin kişilik istihdam hedeflendiğini ifade etti. Ayrıca Türkiye ve Avrupa Birliği ortak finansmanıyla tekstil, hazır giyim ve mobilya sektörlerinde verimlilik ve katma değeri artırmayı amaçlayan 34 milyon avroluk bir dönüşüm projesinin yürütüldüğünü kaydetti.

SEKTÖRDEKİ YAVAŞLAMA PERAKENDEYE YANSIDI

Öte yandan sektördeki yavaşlamanın perakende tarafına da yansıdığı öğrenildi. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, 2026 yılının ilk ayında markalı perakendede ciddi bir düşüş yaşandığını açıkladı. Öncel’in paylaştığı verilere göre, her beş markadan dördü ocak ayında hem satış adetlerinde hem de cirolarında gerileme yaşadı. Ayakkabı sektöründe satış adedinin düştüğünü belirten markaların oranı yüzde 90’a ulaşırken, hazır giyim sektöründe bu oran yüzde 77 olarak kaydedildi.