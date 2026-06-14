Türkiye’nin yanı sıra Çin ve Hindistan’dan da kumaş ve hazır ürün ithal eden şirketin, mahkemeye yaptığı başvuruda 100 milyon ile 500 milyon dolar arasında borç ve benzer seviyede varlık bildirdiği ifade edildi.
Tekstil devi iflas bayrağını çekti: Kimse bunu beklemiyordu
ABD’de ev tekstili sektöründe talebin zayıflaması ve ekonomik baskıların yükselmesi, büyük ölçekli şirketleri zor durumda bırakmaya devam ediyor. Ev tekstili ve dekorasyon alanında faaliyet gösteren Simply Interior Homes LLC, mali sıkıntılar sebebiyle iflas koruması talep etti.Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin, borçların yeniden yapılandırılması ve varlık satış sürecinin yönetilmesi için yasal koruma istediği ifade edildi.
AYRILIK SONRASI FİNANSAL SIKINTI DERİNLEŞTİ
Centre Lane Partners bünyesinde faaliyet gösteren şirketin, yaklaşık bir sene önce Keeco LLC’den ayrılmasının ardından sermaye yapısında zayıflama yaşadığı ifade edildi.
Yönetim, ana şirketten beklenen finansal desteğin sağlanamaması ve yeniden finansman süreçlerindeki başarısızlıkların krizi derinleştirdiğinin altını çizdi.
GELİR HEDEFLERİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ
Şirketin operasyonel sorunlar ve siparişlerdeki aksaklıklar sebebiyle gelir beklentilerinde de ciddi düşüş meydana geldiği ifade edildi.
2025 senesi için 185 milyon dolar olarak öngörülen gelir hedefinin 86 milyon dolara kadar düştüğü açıklandı.
SEKTÖRDE TALEP DÜŞÜŞÜ ETKİLİ OLDU
ABD’de ev tekstili pazarının enflasyon ve küresel belirsizlikler sebebiyle daraldığı, sektörde genel satışların da gerilediği ifade ediliyor. Bu durumun özellikle büyük tedarikçi ve perakendeciler üzerinde baskı oluşturduğu ifade ediliyor.