Bursa’da 61 yıldır bebek ve çocuk tekstili alanında faaliyet gösteren dev firma, BBX Baby Kids Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mali sıkıntıların ardından konkordato başvurusu yaptı. Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini kabul ederek üç ay süreyle geçici mühlet verilmesine hükmetti.
Tekstil devi BBX Baby Kids kepenkleri indiriiyor: Konkordato istediler
24 ÜLKEYE İHRACATI VARDI
İki üretim tesisiyle faaliyet gösteren ve 24 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirketin, geçici mühlet süresi boyunca yasal koruma altında faaliyetlerini sürdürmesi hedefleniyor. Mahkemenin verdiği karar kapsamında şirket aleyhine başlatılan tüm icra takipleri ve haciz işlemleri durduruldu. Daha önce başlatılan işlemlerin ise askıya alındığı belirtildi.
Dünya Gazetesi'nin haberine göre, mahkeme ayrıca konkordato sürecinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla hukukçu ve bağımsız denetçilerden oluşan bir komiser heyeti görevlendirdi. Komiser kurulunun, şirketin mali yapısını inceleyerek konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağına dair değerlendirme yapacağı öğrenildi.
"KARŞILIKSIZ ÇEK" DETAYI
Kararda dikkat çeken bir diğer detay ise karşılıksız çeklerle ilgili oldu. Geçici mühlet ilanından sonra bankalara ibraz edilen çeklerde “karşılıksızdır” ibaresi yerine “konkordato tedbiri” şerhi kullanılacağı bildirildi.
BBX Baby Kids Tekstil’in konkordato sürecine ilişkin bir sonraki kritik duruşmanın ise 16 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirileceği açıklandı.