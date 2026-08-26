Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Tekstil atölyesinde asansör faciası: İşçi hastaneye kaldırıldı: İşyeri sahibi gözaltına alındı

Tekstil atölyesinde asansör faciası: İşçi hastaneye kaldırıldı: İşyeri sahibi gözaltına alındı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir tekstil atölyesinde asansör henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle aşağıya çakıldı. Asansörde bulunan İşçi başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden ağır yaralandı. Firma sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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Tekstil atölyesinde asansör faciası: İşçi hastaneye kaldırıldı: İşyeri sahibi gözaltına alındı - Resim: 1

Gaziosmanpaşa’da 4'üncü kattan düşen yük asansöründe bulunan 1 işçi ağır yaralandı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken iş yeri sahibi gözaltına alındı.

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Tekstil atölyesinde asansör faciası: İşçi hastaneye kaldırıldı: İşyeri sahibi gözaltına alındı - Resim: 2

Hekimsuyu Caddesinde bulunan bir iş yerinde sabah saatlerinde meydana geldi.

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Tekstil atölyesinde asansör faciası: İşçi hastaneye kaldırıldı: İşyeri sahibi gözaltına alındı - Resim: 3

Tekstil firmasında çalışan Ahmet B. (25) isimli işçi 4'üncü kattan yük asansörüne bindi.

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Tekstil atölyesinde asansör faciası: İşçi hastaneye kaldırıldı: İşyeri sahibi gözaltına alındı - Resim: 4

Asansör henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle düştü.

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Tekstil atölyesinde asansör faciası: İşçi hastaneye kaldırıldı: İşyeri sahibi gözaltına alındı - Resim: 5

İşçi başından ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Tekstil atölyesinde asansör faciası: İşçi hastaneye kaldırıldı: İşyeri sahibi gözaltına alındı - Resim: 6

Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Tekstil atölyesinde asansör faciası: İşçi hastaneye kaldırıldı: İşyeri sahibi gözaltına alındı - Resim: 7

Olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri sahibini gözaltına alırken olay yeri inceleme ekipleri ise, düşen asansör ve çevresinde çalışma yaptı.

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Tekstil atölyesinde asansör faciası: İşçi hastaneye kaldırıldı: İşyeri sahibi gözaltına alındı - Resim: 8
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Tekstil atölyesinde asansör faciası: İşçi hastaneye kaldırıldı: İşyeri sahibi gözaltına alındı - Resim: 9
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Tekstil atölyesinde asansör faciası: İşçi hastaneye kaldırıldı: İşyeri sahibi gözaltına alındı - Resim: 10
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Tekstil atölyesinde asansör faciası: İşçi hastaneye kaldırıldı: İşyeri sahibi gözaltına alındı - Resim: 11
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