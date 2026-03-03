Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tekstil Atıkları Yeniden Hayat Buluyor yarışması başlıyor.

Türkiye’de tüm alanlarda hayata geçirilen "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde kadınlar da projeye dahil edilip tekstil atıklarını değerlendirme konulu yarışma düzenlenerek sürdürülebilir üretim kültürünün teşvik edilmesi, ev ekonomisine katkı sağlanması ve toplumsal çevre farkındalığının artırılması amaçlanıyor. Bu yarışma kapsamında kadınlar tarafından, kullanılmayan ve atık niteliği taşıyan tekstil ürünleri değerlendirilerek bez oyuncak, elbise, bulaşık önlüğü vb. üretimi gerçekleştirilecek.

Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yarışma ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

“Geri dönüşüm; doğal kaynakların korunmasına katkı sağlayan, çevre kirliliğini azaltan ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılmasına hizmet eden önemli bir sürdürülebilirlik unsurudur. Tekstil atıklarının yeniden değerlendirilmesi ise çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesinin yanı sıra ekonomik tasarruf sağlanmasına imkan sağlar.

Tekstil atıklarının değerlendirilmesi sonucu oluşan ürünler, sıfır atık anlayışı doğrultusunda yeniden kullanımın önemini ortaya koyacak ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sunacaktır.

İl Müdürlüğümüzce düzenlenen "Tekstil Atıkları Yeniden Hayat Buluyor Yarışması" na katılmak isteyen kadın adayların tekstil atıklarını kullanarak aşağıda yer alan kriterlere göre 3 farklı ürün üretmeleri, yaptıkları ürünleri en geç 22.05.2026 tarihine kadar ilçelerde Milli Emlak Şeflikleri'ne İl Merkezinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

Değerlendirme işlemi Haziran ayı içerisinde İl Müdürlüğümüzce kurulacak komisyon tarafından yapılacak olup üretilen bu üç(3) ürün bir bütün olarak değerlendirilerek tek bir çalışma kapsamında puanlandırılacaktır.

Dereceye giren kadınlara 2026 yılı Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında ödülleri verilecektir.”

Yarışma kuralları ve ödüllerine https://bilecik.csb.gov.tr/haberler/tekstil-atiklari-yeniden-hayat-buluyor-yarismasi-304016 adresinden ulaşabilirsiniz.