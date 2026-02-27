Şirketin açıklamasına göre, genç kullanıcıların belirli bir süre içinde intihar veya kendine zarar verme içerikli aramaları sıkça tekrarladığı tespit edildiğinde ebeveynlerine otomatik uyarı gönderilecek.

Instagram’ın ebeveyn denetim araçlarını aktif kullanan veliler, “çocuğunuzun desteğe gereksinimi olabilir” uyarısını e-posta, SMS, WhatsApp ya da uygulama içi bildirimle alacak.

Uyarı mesajının yanında, ebeveynlerin çocuklarıyla bu tür hassas konuları konuşmalarına yardımcı olacak uzman hazırlanmış rehber içeriklere erişim imkânı da sağlanacak.

Uygulama önümüzdeki haftalarda ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada’da başlatılacak; ilerleyen aylarda diğer ülkelere de yaygınlaştırılacak.

Bu adım, Meta’nın çocuklara yönelik zarar iddialarıyla ABD’de çok sayıda dava ile karşı karşıya kaldığı bir döneme denk geldi.