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Kaynak: AA

Sabancı Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, Teknosa, 19-22 Haziran'da geçerli olacak kampanya kapsamında seçili ürünlerde indirim, hediye fırsatları ve TeknoClub'a özel ayrıcalıklar uygulayacak.

Şirket, kampanya çerçevesinde notebooklardan akıllı telefonlara, kişisel bakım ürünlerinden küçük ev aletlerine kadar birçok ürün alternatifini, Babalar Günü'ne özel fırsatlar sunacak.

Bu kapsamda, HP Victus 15 Gaming Laptop, TeknoClub üyelerine özel 65 bin 999 lira yerine 55 bin 999 liradan satışa sunulurken, Lenovo Yoga Slim 7 Notebook 56 bin 999 lira yerine 43 bin 999 liradan satışa çıkacak.

Monster Abra A5 V21.6.7 Gaming Laptop 52 bin 999 lira yerine 32 bin 999 lira, tablet kategorisinde Lenovo Yoga Tab, klavye ve kalem dahil 24 bin 999 lira, Lenovo Tab 10.1 modeli 5 bin 999 liradan alıcıya çıkacak.

Kampanyada akıllı telefonlarda da hediye seçenekleri bulunurken, Oppo A5 5G alanlara Philips bakım kiti, TECNO Camon 50 Ultra 5G tercih edenlere tablet ve klavyeli kılıf hediye olarak sunulacak.

Kampanya kapsamında, Honor 600 Pro satın alanlar Honor Choice Watch 2 Epic Akıllı Saat, Vivo V70 5G kullanıcıları JBL Tune 660 BT NC Wireless Kulaklık, Xiaomi Redmi Note 15 Pro serisini alanlar da Xiaomi Mi Box S 4K medya oynatıcıyı elde edebilecek.

Kişisel bakım ve ev yaşamına yönelik ürünlerde de Braun Series 7 15'i 1 Arada Erkek Bakım Kiti ile Philips OneBlade ve Philips 3000 Serisi Tıraş Makinesi Babalar Günü için tercih edilebilecek ürünler arasında yer aldı.

Delonghi Magnifica Evo Next Tam Otomatik Kahve Makinesi de 43 bin 999 lira yerine 29 bin 999 lira fiyatla alınabilecek. Öte yandan tüm Preo televizyon, mobil klima ve vantilatör alışverişlerinde Preo Care 12'si 1 Arada Erkek Bakım Kiti'ne 1 liraya alınabilecek.

Söz konusu fırsatlar, Teknosa mağazalarının yanı sıra şirketin internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden alınabilecek.