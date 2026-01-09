Bu yıl CES’in ana gündemi net: yapay zekâ.
Üretken yapay zekâ çözümleri, kişisel asistanlar, akıllı yazılımlar ve veri odaklı sistemler fuarın en yoğun ilgi gören başlıkları arasında yer alıyor.
Teknolojinin kalbi CES 2026’da atıyor: Yapay zekâ ve insansı robotlar Las Vegas’ta sahnede
Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2026, Las Vegas’ta kapılarını açtı. Yapay zekâdan robotiğe, dijital sağlıktan akıllı ev teknolojilerine kadar geleceği şekillendirecek inovasyonlar ilk kez görücüye çıktı.
CES 2026’nın en dikkat çeken alanlarından biri de insansı robotlar oldu.
Hareket kabiliyeti gelişmiş, konuşabilen ve insan etkileşimine uyum sağlayan robotlar, geleceğin iş gücü ve günlük yaşamına dair güçlü ipuçları veriyor.
Fuarda giyilebilir teknolojiler ve dijital sağlık çözümleri de öne çıkıyor.
Sağlık takibi yapan akıllı cihazlar, kişisel verileri analiz eden sistemler ve uzaktan sağlık uygulamaları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
CES 2026’da tanıtılan ürünlerin büyük bölümünün önümüzdeki yıllarda günlük hayata girmesi bekleniyor.
Fuar, yalnızca yeni cihazları değil; teknolojinin gideceği yönü de net biçimde ortaya koyuyor.