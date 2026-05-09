Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Turkcell’in hayata geçirdiği ‘Yarının Teknoloji Liderleri’ proje yarışmasının ödül töreninde Türkiye’nin teknoloji karnesini paylaştı. Bakan Kacır, teknoloji girişimlerine yönelik yatırımların katlanarak arttığını belirterek; "Son beş yılda Türkiye’de teknoloji girişimlerine 5,5 milyar dolar yatırım yapıldı. Bir önceki beş yılda bu tutar 550 milyon dolardı. Ondan önceki beş yılda bu tutar 280 milyon dolardı. Katlanarak büyüyen bir yatırım ölçeğinden bahsediyoruz. Bu ölçeğin büyümesi için pek çok tedbir alıyoruz" dedi.

TERMİNAL İSTANBUL: DÜNYANIN EN BÜYÜK GİRİŞİM MERKEZİ

Türkiye’nin teknoloji geliştirme yolculuğunda yeni bir döneme girildiğini vurgulayan Bakan Kacır, İstanbul için dev projeyi duyurdu. Atatürk Havalimanı terminal binalarının tamamının dev bir teknoparka dönüştürüleceğini belirten Kacır, "Terminal İstanbul’ markasıyla yola devam edecek olan bu merkez, on binlerce teknoloji girişimcisine ev sahipliği yapacak" dedi.

2030 VİZYONU: 100 BİN GİRİŞİM VE "DİJİTAL ŞİRKET" REFORMU

Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde 300 milyon dolarlık yeni bir kaynağı daha fona yönlendireceklerini belirten Kacır, 2030 yılı hedeflerini şu sözlerle özetledi:

İnsan Kaynağı: 23 yıl önce 29 bin olan Ar-Ge personeli sayısı 311 bine yükseldi.

Girişim Hedefi: 2030 yılına kadar 100 bin yeni teknoloji girişiminin doğması amaçlanıyor.

Dijital Şirket: Dünyanın her yerinden dijital yöntemlerle Türkiye merkezli şirket kurulabilmesinin önü açılıyor.

Hisse Opsiyonu: Girişimlerin nitelikli personeli şirkete ortak edebilmesi için yeni yasal düzenlemeler hayata geçiriliyor.

Yarışmaya ev sahipliği yapan Turkcell’in Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 30 yıldır Türkiye’nin dijitalleşmesine öncülük ettiklerini hatırlattı. Bu yıl yarışmaya 71 şehirden 829 projenin başvurduğunu belirten Koç, "Bu tablo Türkiye’nin gençlerine duyduğu güvenin fotoğrafıdır. Sadece ödül alanlar değil, fikrinin peşinden giden her gencimiz bu yolculuğun kazananıdır" dedi.