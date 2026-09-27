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Küçük yaştaki izleyicilerin ve ailelerin merakla beklediği Robu 404 filminin ilk gösterimi, Paribu Cineverse Kanyon Sinemaları bünyesinde düzenlenen renkli bir gala organizasyonu ile yapıldı. CB Medya imzasını taşıyan bu özel yapımın galasına çok sayıda minik sinemasever, aileleri ve basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Film gösterimi öncesinde fuaye alanında çocuklara özel hazırlanan çeşitli ikramlar sunuldu ve onları eğlendirecek interaktif etkinlikler gerçekleştirildi. Minik davetliler, gösterim öncesinde keyifli anlar yaşayarak Can ve Robu’nun macera dolu dünyasına adım atmadan önce unutulmaz bir gün geçirdi.

Yapımcı Saner Ayar: Bugünün Çocuklarına Kendi Dillerinden Bir Mesaj Verdik

Gösterim öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan filmin yapımcısı Saner Ayar, günümüz çocuklarının teknoloji ve dijital mecralarla iç içe büyüdüğüne dikkat çekti. Projenin ortaya çıkış sürecini ve hedeflerini paylaşan Saner Ayar, şu değerlendirmelerde bulundu:

Ayar, prodüksiyon sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ve çocukların ilgisini çekecek görsel efektler ile duygusal derinliğin dengeli bir şekilde harmanlandığını vurguladı.

Kreatif Yapımcı Ayşe Ayar: Gerçek Arkadaşlık Hâlâ Gerçek Dünyada Kuruluyor

Filmin kreatif yapımcılığını üstlenen Ayşe Ayar ise projenin samimi atmosferine ve işlediği ana temaya odaklandı. Hikayenin odak noktasında arkadaşlık ilişkilerinin yer aldığını belirten Ayşe Ayar, fijital kavramının hayatımızdaki rolüne de değinerek şöyle konuştu:

Film, fijital dünyada yani fiziksel ile dijitalin birleştiği günümüz sıcak ve samimi bir yapıya sahip olan bu hikaye, çocukların kalbine dokunmayı hedefliyor.



Robu 404 filmi, kendi elleriyle yaptığı robotla sıra dışı bir dostluk kuran Can adındaki bir çocuğun özgüven kazanma ve kendini keşfetme yolculuğunu konu alıyor. Robu, Can için sadece bir okul projesi olmanın ötesine geçerek ona cesaret veren, duygularını ifade etmesine yardımcı olan ve zorluklarla mücadele etmesini sağlayan en yakın arkadaş rolünü üstleniyor.

Film boyunca çocukların kendilerini kanıtlama arzusu, aile içi dayanışmanın önemi ve akran ilişkileri günümüzün teknolojik gerçekliğiyle harmanlanarak izleyiciye aktarılıyor. Görsel dünyası ve hikaye kurgusuyla dikkat çeken Robu 404 projesinin yönetmenliğini ve görsel tasarımını Barış Çorak üstlendi. . Çocuklara ve ailelere ilham vermeyi amaçlayan Robu 404, 2 Ekim tarihinde tüm Türkiye’de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.