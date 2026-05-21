Intuit, operasyonlarını yeniden yapılandırma ve yapay zeka odaklı projelere ağırlık verme kararı kapsamında binlerce çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Reuters’ın ulaştığı şirket içi yazışmalara göre, dünya genelinde yaklaşık 18 bin 200 çalışanı bulunan şirket, iş gücünün yaklaşık yüzde 17’sine denk gelen 3 bine yakın kişiyi işten çıkaracak.

Şirketin CEO’su Sasan Goodarzi, çalışanlara gönderdiği mesajda organizasyon yapısını sadeleştirerek müşterilere daha iyi ürünler sunmayı hedeflediklerini belirtti. Goodarzi, yapay zeka başta olmak üzere stratejik alanlara daha fazla yatırım yapılacağını ifade etti.

HİSSELER GERİLEDİ

Şirketin işten çıkarma planını duyurmasının ardından hisselerinde de düşüş yaşandı. Intuit hisseleri sabah işlemlerinde yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

Son dönemde teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarını artırırken maliyetleri azaltmak amacıyla iş gücünü küçültmesi dikkat çekiyor. Daha önce Meta’nın da çalışanlarının yaklaşık yüzde 10’unu kapsayan yeni bir işten çıkarma planı üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.