Türkiye'nin dev teknoloji ve havacılık organizasyonu TEKNOFEST, "TEKNOFEST Güneydoğu" konseptiyle Şanlıurfa'da teknoloji meraklılarını ağırlamaya başladı.
Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı
Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı; festivalin ilk gününde alanda büyük bir yoğunluk yaşandı.Kaynak: AA / İHA
Sabahın erken saatlerinden itibaren GAP Havalimanı'na akın eden Şanlıurfalılar ve çevre illerden gelen on binlerce vatandaş, giriş alanlarında uzun kuyruklar oluşturdu.
Sergilenen milli hava araçlarına büyük ilgi gösteren çocuklar ve gençler, araçların önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.
191 bin metrekarelik açık alana kurulan festivalde; dijital simülasyon stantları, eğitici atölyeler ve planetaryum gösterilerinin yanı sıra kentin tarihi değerlerini öne çıkaran Göbeklitepe Deneyim Alanı da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
GÖKYÜZÜNDE NEFES KESEN GÖSTERİLER VE ZENGİN ETKİNLİK TAKVİMİ
Gün boyu süren etkinlik takviminde; BAYRAKTAR AKINCI, BAYRAKTAR TB3, Jandarma Çelik Kanatlar ve ATAK helikopterlerinin gösteri uçuşları, paramotor ve paraşüt atlayışları ile bilim şovları yer aldı.
Öğleden sonraki bölümde ise Hürjet ve Kaan Müzikali, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün gerçekleştirdiği gösteri uçuşları gökyüzünde heyecan dolu anlar yaşattı.
Akşam saatlerinde ise Rafadan Tayfa gösterisi, tiyatro oyunları ve bilgi yarışmalarıyla ilk gün programı tamamlandı.
GİRİŞLER ÜCRETSİZ, ULAŞIM İÇİN RİNG SEFERLERİ DEVREDE
4 Ekim'e kadar her gün 09.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek festivalde girişler tamamen ücretsiz olarak sağlanıyor.
Giriş süreçlerinin hızlandırılması adına yetkililer vatandaşlara dijital kayıt yaptırmaları çağrısında bulunurken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de kentin muhtelif noktalarından havalimanına ücretsiz otobüs seferleri düzenliyor.