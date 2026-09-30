Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı

Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı

Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı; festivalin ilk gününde alanda büyük bir yoğunluk yaşandı.

Kaynak: AA / İHA
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Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 1

Türkiye'nin dev teknoloji ve havacılık organizasyonu TEKNOFEST, "TEKNOFEST Güneydoğu" konseptiyle Şanlıurfa'da teknoloji meraklılarını ağırlamaya başladı.

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Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 2

Sabahın erken saatlerinden itibaren GAP Havalimanı'na akın eden Şanlıurfalılar ve çevre illerden gelen on binlerce vatandaş, giriş alanlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

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Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 3

Sergilenen milli hava araçlarına büyük ilgi gösteren çocuklar ve gençler, araçların önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.

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Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 4

191 bin metrekarelik açık alana kurulan festivalde; dijital simülasyon stantları, eğitici atölyeler ve planetaryum gösterilerinin yanı sıra kentin tarihi değerlerini öne çıkaran Göbeklitepe Deneyim Alanı da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 5

GÖKYÜZÜNDE NEFES KESEN GÖSTERİLER VE ZENGİN ETKİNLİK TAKVİMİ

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Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 6

Gün boyu süren etkinlik takviminde; BAYRAKTAR AKINCI, BAYRAKTAR TB3, Jandarma Çelik Kanatlar ve ATAK helikopterlerinin gösteri uçuşları, paramotor ve paraşüt atlayışları ile bilim şovları yer aldı.

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Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 7

Öğleden sonraki bölümde ise Hürjet ve Kaan Müzikali, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün gerçekleştirdiği gösteri uçuşları gökyüzünde heyecan dolu anlar yaşattı.

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Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 8

Akşam saatlerinde ise Rafadan Tayfa gösterisi, tiyatro oyunları ve bilgi yarışmalarıyla ilk gün programı tamamlandı.

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Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 9

GİRİŞLER ÜCRETSİZ, ULAŞIM İÇİN RİNG SEFERLERİ DEVREDE

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Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 10

4 Ekim'e kadar her gün 09.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek festivalde girişler tamamen ücretsiz olarak sağlanıyor.

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Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 11

Giriş süreçlerinin hızlandırılması adına yetkililer vatandaşlara dijital kayıt yaptırmaları çağrısında bulunurken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de kentin muhtelif noktalarından havalimanına ücretsiz otobüs seferleri düzenliyor.

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Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 12
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Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 13
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Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 14
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Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 15
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Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 16
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Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 17
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Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 18
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Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 19
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Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 20
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Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 21
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Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 22
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Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 23
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Teknoloji rüzgarı Güneydoğu'da esiyor: Şanlıurfa'da TEKNOFEST coşkusu başladı - Resim: 24
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