Dünyada en çok kullanılan çevrimiçi mesajlaşma uygulaması Whatsapp ‘veri güvenliği’ tartışmalarının odağı oldu. Meta bünyesindeki Instagram ve Facebook ile birlikte Meta bünyesinde yer alan uygulama hakkında ABD’de açılan toplu davada şirketin kullanıcı mesajlarına erişebildiği iddia ediliyor.

Teknoloji dünyasını asıl ayağa kaldıran gelişme ise dev şirketlerinin sahiplerinin Whatsapp’a yüklendiği açıklamalar oldu.

Dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Whatsapp’ın güvenli olmadığını belirterek "Signal bile şüpheli" dedi. Musk, kullanıcıları kendi şirketinin ürünü olan X Chat’i kullanmaya davet etti.

TELEGRAM’IN SAHİBİ DE WHATSAPP’A YÜKLENDİ

Tartışmaları büyüten bir açıklamada da Whatsapp’ın en büyük rakibi olarak görülen Telegram’dan geldi. Telegram’ın kurucusu Pavel Durov Whatsapp’ın güvenli olmadığını savunarak “2026’da WhatsApp’in güvenli olduğuna inanmak için beyin ölümü gerçekleşmiş olmak gerekir” dedi.

Meta’nın kullanıcı mesajlarını okuyamayacağı yönündeki iddialarla alay eden Durov, WhatsApp’in şifreleme sisteminde “birden fazla saldırı vektörü” tespit ettiklerini öne sürdü.

WHATSAPP’TAN YANIT GELDİ

Üst üste gelen bu acıkmaların ardından Whatsapp'tan her iki tarafa yanıt geldi. Whatsapp tarafından yapılan açıklamada mesajların gizliliği konusunda net bir ifade kullanıldı ve Signal protokolünün kullanıldığı hatırlatıldı.

Açıklama şu şekilde:

WhatsApp mesajlarınız gizlidir. Bunları şifrelemek için açık kaynaklı Signal protokolünü kullanıyoruz.

Şifreleme cihazınızda gerçekleşir

• ⁠ ⁠ Mesajlar cihazınızdan ayrılmadan önce şifrelenir.

• ⁠ ⁠⁠ Mesajların şifresini çözmek için gerekli anahtarlar yalnızca amaçlanan alıcıda bulunur.

• ⁠ ⁠ Mesaj şifreleme anahtarlarına WhatsApp veya Meta erişemez.

⁠

Bunun aksini iddia eden her türlü suçlama asılsızdır.