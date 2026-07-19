Gelişmiş donanım mimarisiyle dikkat çeken Nvidia, yapay zeka ve robotik alanında sınırları zorlayan yeni işlemci platformları Jetson Thor T3000 ve Jetson Thor T2000'i resmi olarak tanıttı. Sektörün önde gelen robotik şirketleri tarafından kullanılacağı açıklanan yeni nesil modüller, yüksek işlem kapasiteleri ve optimize edilmiş güç tüketimleriyle geleceğin otonom sistemlerine yön vermeye hazırlanıyor. Üst segmentten giriş seviyesine kadar geniş bir yelpaze sunan yeni donanım ailelerinin, önümüzdeki dönemin ilk çeyreğinde ticari olarak pazara sunulması hedefleniyor.

Platformla birlikte duyurulan yeni yazılım araçları sayesinde endüstriyel projelerde ve akıllı ulaşım sistemlerinde bellek kullanımının belirgin ölçüde azaltıldığı, böylece aynı donanım üzerinde çok daha fazla yapay zeka iş yükünün çalıştırılmasına olanak tanındığı belirtiliyor.

ÜSTÜN PERFORMANS VE YÜKSEK ÇIKARIM GÜCÜ

Ailenin öne çıkan modellerinden Jetson Thor T3000, serinin amiral gemisi mimarisinin daha kompakt bir versiyonu olarak Blackwell GPU tabanlı tasarlandı. Sahip olduğu Arm Neoverse çekirdekleri, 32 GB LPDDR5X belleği ve yüksek bant genişliğiyle dikkat çeken bu platform, 865 TFLOPS FP4 yapay zeka işlem gücü sunuyor. Düşük enerji sarfiyatıyla yüksek verimlilik sunan modül; büyük dil modelleri ve görsel yapay zeka gibi çok modlu ağır iş yüklerinde üstün çıkarım performansıyla öne çıkıyor. Geliştiricilerin bu platformu deneyimlemesi için emülasyon modu desteğinin yakın zamanda sunulması planlanıyor.

OPTİMİZE EDİLMİŞ GİRİŞ SEVİYESİ SEÇENEĞİ

Görsel yapay zeka ajanları ve otonom mobil robotlar için daha ekonomik ve enerji dostu bir alternatif olarak konumlandırılan Jetson Thor T2000 ise giriş seviyesini hedefliyor. Düşük güç tüketimine odaklanan bu kompakt sistem, 400 TFLOPS FP4 performansı ve 16 GB bellek kapasitesiyle Edge AI uygulamalarında operasyonel esneklik sağlamayı amaçlıyor. Gelecek yazılım güncellemeleriyle desteklenecek olan donanım, markanın fiziksel yapay zeka pazarındaki ürün çeşitliliğini tamamlıyor.