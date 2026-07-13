Tanınmış teknoloji analistleri tarafından duyurulan bu gelişme, teknoloji devinin yazılım ekosistemini güncel tutma ve kullanıcılara en yeni deneyimleri hızla ulaştırma kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

MANUEL KURULUM YÖNTEMİ DENEYİMLİ KULLANICILARI HEDEFLİYOR

Şu an için sadece Odin yazılımı üzerinden manuel olarak yüklenebilen tam sürüm firmware dosyaları, Avrupa ve Hindistan sunucularında erişime açıldı. Havadan gelen otomatik (OTA) dağıtım kuyruğunu beklemek istemeyen ileri seviye kullanıcılar, bu dosyalar sayesinde en son yazılım geliştirmelerine erkenden erişebiliyor. Bölgesel gecikmeleri atlatarak cihazın işletim sistemini doğrudan güncellemeyi mümkün kılan bu süreç, cihazın yazılım yapısına doğrudan müdahale gerektirdiği için dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmeyi zorunlu kılıyor.

GÜNCELLEMENİN İÇERİĞİ VE BEKLENEN İYİLEŞTİRMELER

Güney Koreli üretici tarafından henüz detaylı bir resmi değişiklik günlüğü paylaşılmamış olsa da, yeni One UI 8.5 sürümünün temel odak noktasının performans optimizasyonu olduğu belirtiliyor. Özellikle sistemin genel kararlılığını artırmayı hedefleyen bu paket, aynı zamanda en güncel Temmuz ayı güvenlik yamalarını da bünyesinde barındırıyor. Söz konusu kritik geliştirmelerin, Galaxy S26 kullanıcıları için arayüz akıcılığını artırırken enerji tüketimi konusunda da ekstra verimlilik sağlaması bekleniyor.

ANALİSTLER GÜNCELLEME BİLGİLERİNİ DOĞRULUYOR

Daha önce markanın geçmiş amiral gemisi serilerine ait paylaştığı isabetli sızıntılarla tanınan teknoloji analisti Tarun Vats, bu güncellemenin zamanlamasını da doğru tahmin ederek bilgileri doğruladı. Sektör gözlemcileri, One UI 8.5’in sunduğu sistem kararlılığı ve güvenlik iyileştirmelerinin yakın zamanda diğer uyumlu modeller için de bir referans noktası teşkil edeceğini belirtiyor. Küresel çapta bir güncelleme döngüsünün işareti olan bu sürümün, çok yakında tüm bölgelerdeki cihazlara otomatik OTA güncellemesi olarak ulaşması öngörülüyor.