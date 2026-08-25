Yapay zeka işlemcilerinde veri transfer hızını artırmaya odaklanan çip şirketi d-Matrix, Hot Chips 2026 etkinliğinde "Raptor" adını verdiği yeni hızlandırıcı mimarisini sergiledi. Geleneksel Yüksek Bant Genişlikli Bellek (HBM) tasarımlarından farklı bir yol izleyen şirket, DRAM yongalarını işlemci mantığının yan tarafına konumlandırmak yerine doğrudan altına dikey olarak yerleştiriyor. TSMC’nin N4 üretim mimarisiyle hazırlanan mantık yongasının özel tasarlanmış DRAM üzerine oturtulduğu bu 3D-DRAM yapısı, bellek ile işlemci arasındaki fiziki mesafeyi en aza indirerek veri iletimindeki enerji ihtiyacını düşürürken aktarım hızını rekor seviyelere taşıyor.

100 TB/S ÜZERİNDE REKOR BANT GENİŞLİĞİ

Raptor’un 3D-DRAM tasarımı 32 GB bellek kapasitesi sunmasına karşın 100 TB/s’nin üzerinde devasa bir bant genişliğine ulaşıyor. Sektördeki 192 GB HBM4 çözümlerinin yaklaşık 18 TB/s bant genişliği sağladığı dikkate alındığında, d-Matrix’in geliştirdiği mimari daha küçük bir veri havuzuna çok daha hızlı erişim imkanı tanıyor. Büyük dil modellerinin her yeni kelime veya veri parçası üretirken önbelleğe tekrar tekrar erişme ihtiyacı duyduğu süreçlerde yaşanan bellek darboğazı, bu yüksek veri aktarım kapasitesi sayesinde ortadan kaldırılıyor.

YÜKSEK HIZ VE VERİMLİLİK YENİ SORUNLARI BERABERİNDE GETİRİYOR

Belleğin işlemciye doğrudan entegre edilmesi, verilerin bit başına HBM4’e kıyasla 5 ila 8 kat daha az enerji harcanarak aktarılmasını mümkün kılıyor. d-Matrix, sistemin Nvidia’nın Rubin R200 HBM4 çözümüne oranla aynı alanda yaklaşık 20 kat daha fazla bant genişliği sağladığını ve bant genişliği başına 13,5 kat daha az güç tükettiğini belirtiyor. Buna karşın 100 TB/s üzerindeki hıza ulaşmanın yüksek bir enerji maliyeti bulunuyor; platform yalnızca bellek ile gerçekleşen veri alışverişi esnasında yaklaşık 296 W güç tüketiyor.