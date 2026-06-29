Yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için gereken donanım tedariki, teknoloji dünyasında ciddi bir darboğaz yaratmaya devam ediyor. Şirketler milyarlarca parametreli modelleri hayata geçirse de bu modelleri kesintisiz besleyecek altyapıyı bulmakta zorlanıyor. Bu durumun son kurbanı, kendi açık kaynaklı Llama modellerini geliştirmesine rağmen rakip teknolojileri test etmek ve kıyaslamak amacıyla Google altyapısını kullanan Meta oldu.

META'NIN YAPAY ZEKA PROJELERİNDE GECİKME RİSKİ

Google, birkaç hafta önce Meta yönetimine resmi bir bildirimde bulunarak talep edilen Gemini işlem kapasitesinin tamamının mevcut altyapı olanaklarıyla karşılanamayacağını iletti. Meta'nın veri işleme hacminin olağanüstü yüksek olması, bu kısıtlama kararının en büyük tetikleyicisi oldu.

Kısıtlama kararı Meta içinde hızlıca yankı buldu ve şirket içi operasyonlarda şu önlemler alındı:

-Projelerde Gecikme: Google Cloud üzerinden sağlanan kapasitenin düşmesi, Meta’nın üzerinde çalıştığı bazı yeni nesil yapay zeka projelerinde takvimsel gecikmelere yol açtı.

-Token Tasarrufu Dönemi: Yaşanan kapasite sıkıntısı nedeniyle Meta yönetimi, çalışanlarından yapay zeka araçlarını kullanırken çok daha verimli olmalarını istedi. Şirket içinde yapay zeka kullanım bütçesini belirleyen token tüketimini azaltmaya yönelik katı kurallar ve filtreleme önlemleri uygulanmaya başlandı.

KRİZ SADECE META İLE SINIRLI DEĞİL

Google Cloud altyapısını kullanan diğer kurumsal müşteriler de bir süredir benzer işlem gücü sıkıntılarıyla karşı karşıya kaldıklarını rapor ediyor. Ancak Meta'nın talep ettiği bütçe ve veri işleme yoğunluğu, standart bir bulut müşterisinin katbekat üzerinde olduğu için kısıtlamanın faturası en çok Zuckerberg’in şirketine kesildi.

Milyar Dolarlık Yatırımlar Bile Talebe Yetişemiyor

Yaşanan bu son gelişme, yapay zeka sektöründeki en büyük savaşın artık daha akıllı bir "model" geliştirmek değil, bu modelleri ayakta tutacak fiziksel altyapıyı ve veri merkezlerini inşa etmek olduğunu bir kez daha kanıtladı. Google, Microsoft, Amazon ve Meta gibi teknoloji liderleri son iki yılda yeni veri merkezleri ve yapay zeka çipleri (GPU) için yüz milyarlarca dolarlık devasa bütçeler ayırdı.

Buna rağmen, yapay zekaya olan küresel entegrasyon talebi yatırımların hızını geride bıraktı. Konuyla ilgili en net itiraf ise Google CEO’su Sundar Pichai’den geldi. Son çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Pichai, şu ifadeleri kullandı:

"Google Cloud gelirlerimizde oldukça güçlü bir büyüme ivmesi yakaladık. Ancak ne yazık ki küresel çaptaki işlem gücü kısıtlamalarımız, çok daha yüksek bir büyüme oranına ulaşmamızın önüne geçiyor. Şu an şirketimizde karşılanmayı bekleyen, sıraya girmiş çok ciddi bir müşteri talebi birikmiş durumda."