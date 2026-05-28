Teknoloji devlerinin toplam kârı dudak uçuklattı: En yüksek geliri hangisi kazandı?

Microsoft da 2026 takvim yılında sermaye harcamaları için kabaca 190 milyar dolar yatırım yapmayı öngördüğünü bildirdi. Benzer şekilde Amazon ve Alphabet de bulut altyapısı ve veri merkezleri için on milyarlarca dolarlık yatırımlarını sürdüreceklerini vurguladı. Tesla da azalan kar marjlarına rağmen Robotaksi ve insansı robot üretimi için devasa donanım ve sunucu yatırımlarına yöneleceğini ve 2026'da 25 milyar dolar sermaye harcaması yapmayı planladığını açıkladı.