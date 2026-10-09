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Sabit disk (HDD) pazarında dengeleri değiştirebilecek bu hamlede, Seagate ve Toshiba’nın TDK’ye ait kafa üretimini bünyesine katmak için teklif yarışında olduğu öne sürüldü.

TDK'NİN MANYETİK KAFA TEKNOLOJİSİ NEDEN KRİTİK?

Toshiba'nın yılın başında başlattığı satın alma görüşmelerinde Seagate'in yaz aylarında daha yüksek bir teklifle öne geçtiği iddia ediliyor. Birkaç milyar dolar seviyesinde gerçekleşebileceği konuşulan bu anlaşma, kazanan tarafa HDD'lerde veri yazmayı sağlayan manyetik kafa üretimini doğrudan kontrol etme imkanı tanıyacak.

Sektördeki üç büyük oyuncudan Seagate ve Western Digital kendi üretim hatlarına sahipken, pazarın yüzde 10'unu elinde bulunduran Toshiba dış tedarikçi olarak TDK'ye bağımlı bir yapı sergiliyor. TDK’nin bu birimi başka bir markaya devretmesi, Japon teknoloji devi Toshiba'nın üretim süreçlerinde ciddi aksamalara yol açabilir.

YAPAY ZEKA VERİ MERKEZLERİ HDD TALEBİNİ YÜKSELTTİ

Büyük ölçekli yapay zeka modelleri ve veri merkezlerinin devasa depolama gereksinimleri, maliyet avantajı sunan sabit disk pazarına yeniden hareket getirdi. Katı hal sürücülerine (SSD) kıyasla çok daha uygun maliyetli bir depolama seçeneği sunan HDD'ler, teknoloji devlerinin ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Toplam pazarın yüzde 90'lık kısmını Seagate ve Western Digital eşit paylarla kontrol ederken, artan ön siparişler pazarın gelecekte daha da büyüyeceğine işaret ediyor.

TDK DİĞER ALANLARA ODAKLANMAK İSTİYOR

Manyetik kafa üretimini elden çıkarmayı hedefleyen TDK, buradan elde edeceği kaynağı batarya, pasif bileşenler ve sensör teknolojilerine aktarmayı planlıyor. Henüz net bir karara varılmayan süreçte görüşmelerin olumsuz sonuçlanma ihtimali de bulunsa da, olası bir devir teslim yapay zeka çağında HDD tedarik zincirini baştan aşağı değiştirebilecek güçte görülüyor.