Telefon kategorisinde Motorola en yüksek puanı alarak öne çıkarken, Apple ve SamsungListenin son sıralarına geriledi.

ABD merkezli U.S. PIRG Education Fund, üreticilerin ürünlerini tamir ettirmeyi ne kadar kolaylaştırdığını incelediği 2026 yılı "Failing the Fix" raporunu kamuoyuyla paylaştı. Akıllı telefon değerlendirmesinde Avrupa Birliği'nin EPREL sistemini, dizüstü bilgisayarlarda ise Fransa'nın onarım yapılabilirlik endeksini temel alan araştırmada; Apple ve Samsung telefon kategorisinde en düşük puanları paylaştı. Dizüstü bilgisayar tarafında ise Apple yine son sırada yer aldı.

MOTOROLA TELEFONLARDA, ASUS DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARDA LİDER

Sökülme kolaylığı, yedek parça ve özel araç erişimi, yazılım desteği ile onarım belgeleri gibi kriterlerin incelendiği akıllı telefon kategorisinde Motorola "B+" alarak birinci sıraya yerleşti. Google "C-" ile süreci takip ederken, Samsung "D", Apple ise "D-" puan alarak listenin son iki sırasına geriledi. Dizüstü bilgisayar alanında ise Asus "B+" ile liderliği göğüslerken; Acer "B", HP, Dell, Samsung ve Microsoft "B-", Lenovo "C", Apple ise "C-" derecesi elde etti.

SAMSUNG VE APPLE’IN PUANI NEDEN DÜŞÜK?

Dev markaların düşük puan almasında cihazlardaki yoğun yapıştırıcı kullanımı, zorlu söküm süreçleri ve parça eşleştirme politikaları etkili oldu. Apple’ın üçüncü taraf parçalara uyguladığı kısıtlamalar ile Activation Lock özelliğinin parçalara bağlanması, sağlam bileşenlerin başka cihazlarda yeniden kullanılmasını zorlaştırıyor. Buna karşın raporda, Apple'ın iPhone 16 ile sunulan Repair Assistant sistemi ve iPhone 17 Pro gibi yeni modellerdeki elektrikle çözülen yapıştırıcı teknolojisiyle attığı adımlara dikkat çekildi. Samsung tarafında ise Galaxy S25 Ultra ve Galaxy A57 gibi güncel modellerin tamir kolaylığı açısından öne çıktığı vurgulandı.