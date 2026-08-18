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Kaynak: AA

Moskova’da görülen davalarda, sistemlerinde yasak kapsamındaki içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle teknoloji şirketleri Google, Telegram ve Microsoft hakkında karar çıktı. Taganskiy Bölge Mahkemesi, üç şirkete toplam 11,1 milyon ruble, yaklaşık 130 bin dolar tutarında para cezası uygulanmasına hükmetti.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Taganskiy Bölge Mahkemesi, Google, Telegram ve Microsoft hakkında açılan davaları sonuçlandırdı. Mahkeme, platformlarda yer alan yasaklı içeriklerin kaldırılmaması nedeniyle şirketlerin Rusya’daki mevzuata aykırı hareket ettiğine karar verdi.

Karar doğrultusunda Telegram’a 3,8 milyon ruble, Google’a 3,8 milyon ruble ve Microsoft’a 3,5 milyon ruble para cezası verildi. Böylece üç teknoloji şirketinin ödemek zorunda olduğu toplam ceza 11,1 milyon rubleye ulaştı.

GOOGLE’IN RUSYA’DAKİ İCRA BORCU 20 MİLYAR RUBLEYİ GEÇTİ

Rusya’da Google, Telegram ve Microsoft’un yanı sıra Apple, TikTok ve çok sayıda yabancı internet platformu da daha önce benzer gerekçelerle yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Şirketlere, yasaklanan içeriklerin kaldırılmaması ve Rusya’daki yasal sorumlulukların yerine getirilmemesi nedeniyle farklı tutarlarda para cezaları uygulandı.

Google hakkında 2021 yılının sonlarından itibaren şirket cirosu esas alınarak verilen cezaların toplamının 29 milyar rubleyi aştığı bildirildi. Şirketin Rusya’daki icra dosyalarından kaynaklanan borcunun ise 20 milyar rublenin üzerinde bulunduğu belirtildi.

TELEGRAM’A 6 AYDA 100 MİLYON RUBLEYİ AŞAN CEZA

Rusya’da Telegram’ın faaliyetlerine ilişkin çeşitli kısıtlamalar bulunurken, Moskova’daki mahkemelerin yalnızca yılın ilk 6 ayında platform hakkında verdiği para cezalarının toplamı 100 milyon rubleyi geçti.