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22-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenen dört günlük teknik konferans, küresel teknoloji üreticilerini bir araya getirdi. Başta Apple, Google, Huawei, Honor, Oppo ve Vivo olmak üzere sektörün öncü markalarından gelen mühendisler; 50W kablosuz şarjın teknik özelliklerini, prototip testlerini ve markalar arası birlikte çalışabilirlik (uyumluluk) kriterlerini belirlemek için masaya oturdu.

YENİ STANDARTTA İNOVASYON XİAOMİ’DEN: ISINMA SORUNUNA DÜŞÜK VOLTAJLI ÇÖZÜM

Pekin’deki oturumların merkezinde, ev sahibi Xiaomi’nin yeni standart için geliştirdiği yenilikçi donanım mimarisi yer aldı. Xiaomi, mevcut Qi2 standardında kullanılan bobin tasarımlarının artık günümüz teknolojisi için kısıtlayıcı olduğunu savunuyor. Şirkete göre mevcut yapı, özellikle katlanabilir ekranlı telefonlar ile otomobillerdeki kablosuz şarj pedlerinde ciddi ısınma problemlerine yol açıyor.

Bu kronik sorunu aşmak için kolları sıvayan Xiaomi, iki yıl süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda şu çözümleri sundu:

Düşük Endüktans ve Düşük Voltaj: Geliştirilen alternatif mimari, şarj esnasındaki bobin kaybını minimuma indiriyor.

Gelişmiş Isı Dağılımı: Isınma kontrol altına alınarak, şarj modüllerinin yeni nesil ince cihazlara entegrasyonu çok daha güvenli hale getiriliyor.

Xiaomi bu yenilikçi öneriyi 2024 yılının sonlarında WPC’ye sunmuş, 2025 yılı boyunca da 25W ve 50W prototiplerle markalar arası çapraz testleri başarıyla tamamlamıştı. WPC (Kablosuz Güç Konsorsiyumu) ise bu yılın (2026) ilk çeyreğinde bu mimariyi resmi olarak Qi 50W standardının taslak sürecine dahil etti.

"PLUGFEST" İLE SEKTÖR GENELİNDE UYUMLULUK TESTLERİ YAPILDI

Konferans kapsamında 20’den fazla şirketin katılımıyla Plugfest adı verilen kapsamlı bir endüstriyel test süreci yürütüldü. Bu süreçte farklı markalara ait çipler, bobinler ve cihazlar yan yana getirilerek olası uyumluluk sorunları test edildi.

Aksesuar ve yarı iletken pazarının devleri olan Anker, NXP ve Southchip gibi üreticiler de gelecekte üretecekleri 50W şarj cihazlarının tüm telefon markalarında güvenli, kararlı ve yüksek performanslı çalışabilmesi için kendi prototiplerini test etme imkanı buldu.

Özellikle Çinli donanım üreticileri için bu düşük endüktanslı teknolojinin küresel Qi standardına resmi olarak entegre edilmesi, küresel pazarlarla tam uyumluluğu sürdürmek ve uluslararası ticari rekabette öne geçmek adına kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.