Apple ve Google, teknoloji dünyasında dengeleri değiştirecek dev bir iş birliğine imza attı.

Apple’ın sesli asistanı Siri’yi kökten değiştirmeyi hedefleyen bu stratejik ortaklığın ilk meyvelerinin Şubat ayında kullanıcılarla buluşması planlanıyor.

SİRİ’DE GOOGLE GEMİNİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yapay zeka teknolojileriyle donatılacak olan yeni Siri, Google’ın bulut altyapısı üzerinden çalışacak. Bu yeni sistem sayesinde Siri, ChatGPT benzeri daha doğal ve akıcı diyaloglar kurabilme yeteneğine sahip olacak. Ayrıca kullanıcının kişisel verilerine ve cihaz ekranındaki anlık içeriklere erişebilecek olan asistan, çok daha karmaşık görevleri yerine getirebilecek.

TÜM APPLE EKOSİSTEMİNE ENTEGRE EDİLECEK

Google’ın Gemini modelleriyle güçlendirilen bu yapay zeka desteği yalnızca iPhone modelleriyle sınırlı kalmayacak.

Yeni sistemin iPad ve Mac işletim sistemlerine de derinlemesine entegre edilmesi hedefleniyor. Böylece Apple ekosistemindeki tüm cihazlar, daha akıllı ve etkileşimli bir kullanıcı deneyimi sunacak.

Apple tarafından yapılan açıklamada, ortaklığın temel sebebi şu sözlerle ifade edildi:

“Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, Google'ın teknolojisinin Apple Temel Modelleri için en yetenekli temeli sağladığını belirledik.”

Şirket yetkilileri ayrıca, gecikmelerle ilgili eleştirilere yönelik olarak “gecikmenin tamamen teknik sebeplerden kaynaklandığını” vurguladı.

PİYASALARDA POZİTİF ETKİ OLUŞTURDU

Bu dev iş birliği haberinin ardından her iki şirketin hisselerinde de hareketlilik yaşandı.

Apple hisseleri yüzde 1’e yakın bir artışla 271,70 dolar seviyesine çıkarken, Alphabet hisseleri yüzde 3,2 oranında yükselerek 286,42 doları gördü.