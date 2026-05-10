Meta, çocuk kullanıcıları platformlardan uzak tutmak amacıyla şimdiye kadarki en kapsamlı denetim sistemlerinden birini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Instagram ve Facebook’ta uygulanacak yeni yapay zekâ sistemi, kullanıcıların yaşını tahmin etmek için hesaplardaki görsel ve dijital verileri analiz edecek.

Şirketin geliştirdiği teknoloji; fotoğraf ve videolarda yer alan yüz hatları, boy, vücut oranları ve kemik yapısı gibi fiziksel ipuçlarını inceleyerek yaş tahmini yapacak. Meta, sistemin kimlik tespiti amacı taşımadığını, yalnızca yaş analizine odaklandığını savundu.

HESAPLAR OTOMATİK KAPATILACAK

Yapay zekâ sistemi sadece görselleri değil, kullanıcıların dijital ayak izlerini de değerlendirecek. Doğum günü paylaşımları, gönderi açıklamaları, arkadaş yorumları ve hesap etkileşimleri analiz edilerek kullanıcının yaşı hakkında genel bir sonuç çıkarılacak.

Sistem, bir hesabın 13 yaş altına ait olduğunu tespit ederse hesabı otomatik olarak devre dışı bırakacak. Hesabının yanlışlıkla kapatıldığını düşünen kullanıcıların ise resmi kimlik veya farklı doğrulama yöntemleriyle yaşlarını kanıtlaması gerekecek.

Meta’nın bu adımı, çocuk güvenliği konusunda artan baskılar sonrası geldi. Şirket daha önce çocuk kullanıcıları yeterince koruyamadığı gerekçesiyle milyonlarca dolarlık cezalar ve davalarla karşı karşıya kalmıştı.

Öte yandan Meta’nın “Teen Accounts” sistemi de Avrupa Birliği ülkeleri ve Brezilya’da yaygınlaştırılacak. Bu uygulamayla genç kullanıcı hesapları otomatik olarak gizli moda alınırken, yabancılardan gelen mesajlar sınırlandırılacak ve zararlı yorumlar yapay zekâ filtrelerinden geçirilecek.