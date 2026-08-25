Çinli teknoloji devi Xiaomi, kendi geliştirdiği XRING serisi işlemcilerden güç alan yapay zeka odaklı yeni mini PC prototipi "Xiaomi AI Cube" modelini tanıttı. Üç farklı tescilli çip üzerine kurgulanan prototip sistem; 150W sürekli performans değeri, 1.22 TB/s seviyesine ulaşan bellek bant genişliği ve 160 GB'a kadar yükseltilebilen birleşik bellek desteğiyle mini bilgisayar pazarında tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TEK SİSTEMDE ÜÇ FARKLI MİLLİ ÇİP MİMARİSİ

Xiaomi AI Cube'ün kalbinde markanın kendi üretimi olan üç farklı XRING işlemcisi yer alıyor. Genel amaçlı işlemci görevini üstlenen XRING O3; 10 çekirdekli CPU, 16 çekirdekli G2-Ultra NX GPU, LPDDR6 desteği ve 200 TOPS güç üreten NPU birimini barındırıyor. Tasarımın en dikkat çekici parçası olan XRING O100 yapay zeka hızlandırıcısı ise Wafer-on-Wafer paketleme ve dikey sıralı iki yüksek hızlı DRAM katmanıyla 1.22 TB/s gibi rekor bir bellek bant genişliğine erişiyor. Sistemdeki üçüncü donanım olan 3nm mimarili akıllı sürüş yapay zeka çipi XRING D100 ise 20 çekirdekli CPU ve 16 çekirdekli NPU bileşimiyle 200 milyar parametreye kadar yerel modelleri destekleyebiliyor.

GÜÇLÜ SOĞUTMA SİSTEMİ VE TİCARİ ÇIKIŞ TARİHİ

Yapay zeka modellerini doğrudan cihaz üzerinde çalıştırmak üzere tasarlanan sistem, 120 milyar ve 3 milyar parametreli büyük dil modellerini yerel olarak işleyebiliyor. Yüksek ısı oluşumunu engellemek amacıyla cihazın dış gövdesinde, soğutma performansını artırmak için 33 bin 874 adet CNC ile işlenmiş açıklığa sahip yekpare alüminyum kasa tercih ediliyor. İşlemcilerden O100 ve D100 modellerinin 2027 yılında ticari olarak pazara sunulması hedeflenirken, prototip aşamasındaki Xiaomi AI Cube için henüz resmi bir perakende satış tarihi veya fiyat bilgisi açıklanmadı.