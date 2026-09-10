Avrupa Komisyonu’nun internet sitesinde yayımlanan bildirimle ortaya çıkan satın alma, gelecekte Apple Watch ve giyilebilir cihazların sağlık takibi yeteneklerini baştan aşağı değiştirebilir.

Sonera’nın geliştirdiği sistem, beyin ve vücutta oluşan manyetik alanları herhangi bir invaziv müdahale veya cilt teması olmadan ölçebilmesiyle dikkat çekiyor. Geleneksel elektriksel ölçüm yöntemlerinden ayrılan bu teknoloji, sinirsel verileri doğrudan analiz edebiliyor. Şirket, geliştirdiği biyomanyetik algılama sisteminin beyin aktivitesinin tıpkı kalp atış hızı veya vücut sıcaklığı gibi kolay ve pratik bir şekilde takip edilmesine imkan tanıyacağını belirtiyor.

BİYOMANYETİK ÇİP İLE YENİ NESİL KULLANIM ALANLARI

Sonera’nın öne çıkan temel teknolojilerinden biyomanyetik çip; gelişmiş protez kontrolü, nöromüsküler rahatsızlıkların takibi, hastalıklara dair biyobelirteçlerin tespiti ve spor performansının anlık izlenmesi gibi kritik alanlarda büyük potansiyel taşıyor. Cilt teması gerektirmeyen bu çip mimarisi, kas aktivitesinden güç alan yeni nesil giyilebilir cihazların da önünü açıyor.

APPLE WATCH SAĞLIK TAKİBİNDE YENİ DÖNEM

Satın almayla birlikte bu yenilikçi teknolojinin Apple’ın sağlık ve erişilebilirlik ekosistemine entegre edilmesi bekleniyor. Özellikle Apple Watch modellerine eklenebilecek bu nitelikteki sensörlerin, kullanıcıların kas aktivitesi ve biyometrik verilerini çok daha derinlemesine izlemesine olanak sağlayacağı öngörülüyor.