Yapay zeka iş yükünü hafifletmek isteyen Apple, mevcut işlemci altyapısının sınırlarını aşmak için yapay zeka çipi üreten şirketleri satın almayı planlıyor. Bulut sistemlerindeki performans darboğazını çözmeyi hedefleyen dev şirket, donanım bağımsızlığı için düğmeye bastı.

Yapay zeka operasyonlarına hız kesmeden devam eden teknoloji devi Apple, bu alandaki gücünü kalıcı kılmak adına stratejik bir satın alma dalgası başlatıyor. Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre şirket, kendi yapay zeka altyapısını besleyecek özel donanımlar geliştirmek amacıyla yapay zeka odaklı çip tasarımı yapan firmaları bünyesine katmak için arayışa girdi. Markanın mevcut veri merkezlerinde kullandığı M2 Ultra işlemcili sunucuların, her geçen gün katlanarak artan büyük yapay zeka iş yükleri karşısında yetersiz kalmaya başladığı belirtiliyor. Özellikle bulut tabanlı karmaşık yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve gerçek zamanlı çalıştırılması süreçlerinde yaşanan performans darboğazları, şirketi donanım altyapısında köklü bir revizyona gitmeye zorluyor.

MEVCUT SUNUCULAR YAPAY ZEKAYA YETİŞEMİYOR

Apple'ın son dönemde kullanıcılarla buluşturduğu yeni nesil cihazlarda yapay zeka özelliklerine ağırlık vermesi, perde arkasındaki sunucu merkezlerinde devasa bir hesaplama gücü ihtiyacı doğurdu. M2 Ultra işlemciler, tüketici elektroniği ve kişisel bilgisayar segmentinde üstün bir performans sergilese de iş büyük ölçekli yapay zeka modellerini eğitmeye geldiğinde profesyonel veri merkezleri için üretilen özel çiplerin gölgesinde kalıyor. Şirketin yapay zeka dünyasında zirveye oynama hedefi, dışarıya bağımlı kalmadan kendi özel donanım çözümlerini üretebilmesiyle doğrudan ilişkilendiriliyor.

SATIN ALMALARLA TAM DİKEY ENTEGRASYON HEDEFİ

Piyasa analistleri, teknoloji devinin sadece yazılım algoritmalarına odaklanmasının yeterli olmayacağını, çip mimarisi ve donanım üretimi alanında da dikey entegrasyonu tamamlaması gerektiğini savunuyor. Bu doğrultuda yapay zeka çipi geliştiren niş şirketlerin satın alınması, Apple'ın hem üretim maliyetlerini optimize etmesini hem de yazılım ile donanımı kusursuz şekilde birleştirerek rakiplerinin önüne geçmesini sağlayacak. Bu kritik hamle, şirketin uzun vadede kendi veri merkezi işlemcilerini baştan tasarlayarak tedarik zincirindeki dışa bağımlılığını tamamen bitirme vizyonunu temsil ediyor.

KÜRESEL ÇİP PAZARINDA REKABET KIZIŞIYOR

Sektörün diğer büyük aktörlerinin de benzer şekilde kendi çiplerini tasarlamaya yönelmesi, yarı iletken pazarındaki küresel rekabeti zirveye taşıdı. Apple, elindeki devasa nakit gücünü bu tür stratejik şirket alımlarında bir koz olarak kullanarak yapay zeka donanımı pazarında dengeleri kendi lehine değiştirmek istiyor. Özellikle yüksek enerji verimliliği sunan ve performans dengesini en iyi şekilde kurabilen bağımsız çip üreticileri, Apple’ın radarına giren öncelikli hedefler arasında bulunuyor.