Teknoloji devinden flaş karar. O telefonlar artık üretilmeyecek

Bilgisayar pazarındaki başarısıyla küresel çapta tanınan teknoloji devi Asus, akıllı telefon sektöründen çekilme kararı aldı.
Bilgisayar devi Asus, artan maliyetler ve azalan kâr marjları nedeniyle akıllı telefon pazarından tamamen çekilme kararı aldı. Zenfone ve ROG Phone serilerinin üretimine son veren şirket, mevcut kullanıcılara teknik destek ve güncelleme sunmaya devam edecek.
Bir süredir telefon piyasasında da varlık gösteren marka, artan maliyet baskıları nedeniyle bu alandaki faaliyetlerini sonlandırıyor.
ZENFONE VE ROG PHONE MODELLERİNE VEDA
Alınan stratejik karar doğrultusunda, şirketin popüler serileri olan Zenfone ve ROG Phone modellerinin üretimi artık yapılmayacak.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, akıllı telefon biriminin kapatılmasındaki temel etken, yükselen üretim maliyetlerinin markanın rekabet gücünü zayıflatması ve kârlılığı zorlaştırması oldu.
Asus’un bu kararını tedarik zinciri ve iş ortaklarına resmi olarak ilettiği bildirildi.
MEVCUT KULLANICILAR İÇİN DESTEK SÜRECEK
Üretimin durdurulması, hali hazırda bu marka telefonları kullananları mağdur etmeyecek.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, piyasadaki mevcut cihazlar için teknik destek ve yazılım güncellemelerinin sağlanmaya devam edileceği vurgulandı.
Bu kapsamda yetkililer, "Asus marka telefonu olanlar, telefonlarını gönül rahatlığıyla kullanmaya devam edecek" ifadesiyle kullanıcıların destek sürecine dair endişelerini giderdi.
ASUS KULLANICILARINI NELER BEKLİYOR?
Şirket, üretim faaliyetlerini sonlandırsa bile halihazırdaki kullanıcılarını yalnız bırakmayacağını duyurdu.
Yapılan bilgilendirmeye göre, kullanımda olan tüm cihazlar için teknik servis hizmeti ve yazılım güncellemeleri sunulmaya devam edilecek.
Bu güvenceyle birlikte, Asus marka telefonu olanlar, telefonlarını gönül rahatlığıyla kullanmaya devam edecek.