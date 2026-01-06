Yeniçağ Gazetesi
06 Ocak 2026 Salı
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Teknoloji Teknoloji devinden flaş karar. O telefonlar artık üretilmeyecek

Teknoloji devinden flaş karar. O telefonlar artık üretilmeyecek

Bilgisayar devi Asus, artan maliyetler ve azalan kâr marjları nedeniyle akıllı telefon pazarından tamamen çekilme kararı aldı. Zenfone ve ROG Phone serilerinin üretimine son veren şirket, mevcut kullanıcılara teknik destek ve güncelleme sunmaya devam edecek.

Haberi Paylaş
Teknoloji devinden flaş karar. O telefonlar artık üretilmeyecek - Resim: 1

Bilgisayar pazarındaki başarısıyla küresel çapta tanınan teknoloji devi Asus, akıllı telefon sektöründen çekilme kararı aldı.

1 12
Teknoloji devinden flaş karar. O telefonlar artık üretilmeyecek - Resim: 2

Bir süredir telefon piyasasında da varlık gösteren marka, artan maliyet baskıları nedeniyle bu alandaki faaliyetlerini sonlandırıyor.

2 12
Teknoloji devinden flaş karar. O telefonlar artık üretilmeyecek - Resim: 3

ZENFONE VE ROG PHONE MODELLERİNE VEDA

Alınan stratejik karar doğrultusunda, şirketin popüler serileri olan Zenfone ve ROG Phone modellerinin üretimi artık yapılmayacak.

3 12
Teknoloji devinden flaş karar. O telefonlar artık üretilmeyecek - Resim: 4

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, akıllı telefon biriminin kapatılmasındaki temel etken, yükselen üretim maliyetlerinin markanın rekabet gücünü zayıflatması ve kârlılığı zorlaştırması oldu.

Ünlü otomotiv firmasından dev indirim: Duyan bayiye koşuyorÜnlü otomotiv firmasından dev indirim: Duyan bayiye koşuyorOtomotiv
4 12
Teknoloji devinden flaş karar. O telefonlar artık üretilmeyecek - Resim: 5

Asus’un bu kararını tedarik zinciri ve iş ortaklarına resmi olarak ilettiği bildirildi.

Türkiye'nin dev şirketi böyle iflas ettiTürkiye'nin dev şirketi böyle iflas ettiGündem
5 12
Teknoloji devinden flaş karar. O telefonlar artık üretilmeyecek - Resim: 6

MEVCUT KULLANICILAR İÇİN DESTEK SÜRECEK

Üretimin durdurulması, hali hazırda bu marka telefonları kullananları mağdur etmeyecek.

6 12
Teknoloji devinden flaş karar. O telefonlar artık üretilmeyecek - Resim: 7

Şirket tarafından yapılan açıklamada, piyasadaki mevcut cihazlar için teknik destek ve yazılım güncellemelerinin sağlanmaya devam edileceği vurgulandı.

7 12
Teknoloji devinden flaş karar. O telefonlar artık üretilmeyecek - Resim: 8

Bu kapsamda yetkililer, “Asus marka telefonu olanlar, telefonlarını gönül rahatlığıyla kullanmaya devam edecek” ifadesiyle kullanıcıların destek sürecine dair endişelerini giderdi.

8 12
Teknoloji devinden flaş karar. O telefonlar artık üretilmeyecek - Resim: 9

ASUS KULLANICILARINI NELER BEKLİYOR?

Şirket, üretim faaliyetlerini sonlandırsa bile halihazırdaki kullanıcılarını yalnız bırakmayacağını duyurdu.

9 12
Teknoloji devinden flaş karar. O telefonlar artık üretilmeyecek - Resim: 10

Yapılan bilgilendirmeye göre, kullanımda olan tüm cihazlar için teknik servis hizmeti ve yazılım güncellemeleri sunulmaya devam edilecek.

10 12
Teknoloji devinden flaş karar. O telefonlar artık üretilmeyecek - Resim: 11

Bu güvenceyle birlikte, Asus marka telefonu olanlar, telefonlarını gönül rahatlığıyla kullanmaya devam edecek.

11 12
Teknoloji devinden flaş karar. O telefonlar artık üretilmeyecek - Resim: 12
12 12
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro