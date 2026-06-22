Teknoloji devinde insandan fazla robot çalışıyor

İnsan çalışan yorulup vardiyayı tamamlarken, robotun herhangi bir performans düşüşü göstermeden devam etti. Başlangıçta sekiz saatlik bir test olarak planlanan süreç, yaklaşık 200 saat süren kesintisiz bir dayanıklılık maratonuna dönüştü. Figure'ın paylaştığı verilere göre bu süre boyunca robotlar herhangi bir insan müdahalesi olmadan yaklaşık 250 bin paketi işledi.