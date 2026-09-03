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Apple’da 2011 yılından bu yana CEO'luk görevini üstlenen Tim Cook, 31 Ağustos itibarıyla koltuğuna veda ediyor. Şirketin en uzun soluklu yöneticilerinden biri olan Cook’un ardından CEO’luk görevini 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla John Ternus üstlenecek. Tim Cook ise şirketten tamamen kopmayarak Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla stratejik kararlar ve dış ilişkilerde rol almayı sürdürecek.

COOK DÖNEMİNDE BÜYÜK EKOSİSTEM DEVRİMİ

Steve Jobs’tan görevi devraldıktan sonra şirketi yalnızca bir telefon ve bilgisayar üreticisi olmanın ötesine taşıyan Tim Cook, Apple’ı giyilebilir teknolojiler, özel işlemciler ve dijital servislerle dev bir ekosisteme dönüştürdü. Cook döneminde hayata geçirilen öne çıkan ürün ve teknolojiler şunlar oldu:

Donanım ve Giyilebilir Teknoloji: Apple Watch, AirPods, Apple Vision Pro, Apple Pencil, HomePod ve MagSafe ekosistemi.

İşlemci ve Güvenlik: Apple Silicon işlemci mimarisi ve Face ID güvenlik sistemi.

Servisler: Apple Music, Apple TV+ ve Apple Pay.

Akıllı Telefonlar: iPhone 4S modelinden iPhone 17 serisine uzanan geniş ürün ailesi.

YENİ CEO JOHN TERNUS’U KRİTİK ZORLUKLAR BEKLİYOR

Apple’ın donanım süreçlerinden sorumlu kıdemli ismi John Ternus, şirketin ürün odaklı çizgisini koruyacak bir lider olarak öne çıkıyor. Yeni CEO Ternus, görevi devralmasıyla birlikte yapay zeka alanındaki yoğun rekabet, yavaşlayan akıllı telefon yenileme süreleri ve uluslararası düzenleyici kurumların baskıları gibi kritik başlıklarla mücadele edecek.

COOK DİPLOMASİ VE STRATEJİDEN SORUMLU OLACAK

CEO'luk görevini Ternus’a bırakan Tim Cook, özellikle ABD ve Çin hükümetleriyle olan üst düzey diplomatik ve ticari ilişkileri yönetmeye devam edecek. Böylece Ternus operasyon ve ürün geliştirmeye odaklanırken, Cook ise şirketin küresel dengelerini koruma rolünü üstlenecek.