Amerikan teknoloji devi Alphabet, yapay zeka altyapı yatırımlarına kaynak yaratmak amacıyla toplamda 80 milyar dolar değerinde devasa bir hisse senedi ihracı gerçekleştireceğini duyurdu. Şirket, bu dev sermayeyi piyasayı sarsmayacak şekilde üç farklı stratejik kanaldan toplamayı planlıyor.

Hisselerin satışı, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcı gruplarını kapsayacak şekilde üç aşamalı bir modelle hayata geçirilecek.

Fonun 30 milyar dolarlık ilk büyük bölümü, doğrudan halka açık piyasalar kanalıyla arz edilecek. En büyük payı oluşturan 40 milyar dolarlık kısım, piyasa dengelerini korumak amacıyla 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren kademeli olarak piyasaya sürülecek.

Geriye kalan 10 milyar dolarlık pay ise halka açılmadan, özel blok satış yöntemiyle devredilecek.

Bu doğrultuda ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway ile hisse satışı konusunda şimdiden anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Alphabet, ihraçtan elde edilecek milyarlarca dolarlık kaynağın asıl kullanım alanını da net bir şekilde ortaya koydu.

Toplanacak finansmanın neredeyse tamamı, şirketin yapay zeka altyapısını güçlendirmek, veri merkezlerini büyütmek ve dünya genelindeki hesaplama (bilişim) kapasitesini ciddi oranda artırmak için harcanacak.