Bilim insanları, beynin genç kalmasının yalnızca genetikle ilgili olmadığını; günlük alışkanlıkların zihinsel performansı doğrudan etkilediğini söylüyor. Üstelik bunun için ağır kurallar ya da sıkıcı rutinler gerekmiyor. Araştırmalar, Alzheimer riskini azaltmaya yardımcı olabilecek üç önemli alışkanlığın öne çıktığını gösteriyor.
Teknoloji beyni yaşlandırıyor mu? Uzmanlardan kritik uyarı
Teknoloji çağında hayat her geçen gün daha pratik hale geliyor. Yol tarifleri cebimizde bilgiye ulaşmak saniyeler sürüyor, günlük işler ise birkaç dokunuşla çözülebiliyor. Uzmanlara göre bu konforun görünmeyen bir bedeli var. Beynimizi eskisi kadar kullanmamak, zihinsel yaşlanmayı hızlandırabiliyor.Derleyen: Cemile Kurel
NAVİGASYONU KAPATIN, BEYNİNİZİ ÇALIŞTIRIN
Sürekli navigasyon kullanmak, beynin yön bulma becerisini zamanla köreltebiliyor. Oysa yön duygusundan sorumlu hipokampüs bölgesi, hafıza ve öğrenme açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre zaman zaman haritaya bakmadan yol bulmaya çalışmak, zihni aktif tutmanın en etkili yollarından biri.
SOSYAL HAYATTAN KOPMAYIN
Araştırmalar, sosyal ilişkileri güçlü insanların bilişsel gerilemeyi daha yavaş yaşadığını ortaya koyuyor. Arkadaşlarla geçirilen zaman, sohbet etmek, yeni insanlarla iletişim kurmak ve sosyal etkinliklere katılmak beynin sürekli çalışmasını sağlıyor. Özellikle ileri yaşlarda aktif sosyal yaşamın zihinsel dayanıklılığı artırdığı belirtiliyor.
YENİ ŞEYLER ÖĞRENMEYE DEVAM EDİN
Beyin, tıpkı kaslar gibi çalıştıkça güçleniyor. Yeni bir dil öğrenmek, müzik aleti çalmak, farklı hobiler edinmek veya alışılmışın dışında deneyimler yaşamak sinir bağlantılarını güçlendiriyor.
Uzmanlar, öğrenmenin yaşının olmadığını ve zihinsel gençliğin sırrının merak duygusunu kaybetmemekte saklı olduğunu vurguluyor.
Kısacası uzmanlara göre beynimizi genç tutmanın yolu; konfor alanından çıkmak, sosyal bağları güçlendirmek ve öğrenmeye devam etmekten geçiyor.
Küçük alışkanlık değişiklikleri bile ilerleyen yaşlarda zihinsel sağlığımız üzerinde büyük fark yaratabiliyor.