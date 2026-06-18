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Kaynak: İHA

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından 352 takımda yer alan 458 öğrenci, hazırladıkları teknoloji odaklı projeleri sergiledi.

Festivalde dron, çizgi izleyen robot, mini sumo robot, robot futbol, afiş tasarımı, yapay zekâ ile video üretimi ve serbest proje kategorilerinde birbirinden farklı çalışmalar ziyaretçilerle buluştu. Öğrencilerin teknoloji alanındaki yeteneklerini ortaya koyduğu etkinlikte, yenilikçi fikirler ve özgün tasarımlar büyük ilgi gördü.

Katılımcılar stantları gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi alırken, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları takdir topladı.

Programa Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangı, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

TeknoKarabük Festivali, gençlerin bilimsel düşünme ve teknolojik üretim becerilerini geliştirmelerine katkı sunarken, geleceğin mühendisleri ve girişimcilerine de kendilerini gösterme fırsatı sundu.