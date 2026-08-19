TEKNOFEST’te yıldızlar geçidi: Türk savunma sanayiinin devrimleri bir araya gelecek

Bilim şovları, Da Vinci Robot Operasyonu Gösterimi, "Sahne Senin" etkinlikleri ve Sefo konserinin de dâhil olduğu zengin kültürel programların ardından organizasyon; Müze Gemi Yavuz'un resmi açılışı, Bayraktar Kalkan DİHA'nın envantere katılım töreni ve ödül takdimiyle görkemli bir şekilde tamamlanacak.