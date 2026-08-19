Türkiye'nin denizcilik, su altı teknolojileri ve savunma sanayisi alanında ulaştığı yerli ve milli gücü sergileyecek olan TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos tarihleri arasında kapılarını açıyor.
TEKNOFEST’te yıldızlar geçidi: Türk savunma sanayiinin devrimleri bir araya gelecek
Gölcük Tersanesi Komutanlığı, 20-23 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Türk savunma sanayisinin gururu yerli platformlar, insansız sistemler ve gövde gösterisi yapacak donanma gemileri teknoloji meraklılarıyla buluşuyor.Kaynak: AA
Dört gün sürecek dev organizasyonda; Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterindeki savaş gemilerinden insansız deniz araçlarına, gelişmiş hava savunma sistemlerinden balistik füze platformlarına kadar son derece geniş bir yelpazede yerli teknoloji şovu sunulacak.
Organizasyon kapsamında, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu başta olmak üzere Türk donanmasının göz bebeği 37 farklı platform ziyaretçilerin incelemesine sunulacak.
Bunlar arasında TCG Barbaros, TCG Salihreis, TCG Turgutreis, TCG Kemalreis, TCG Derya, TCG Tufan, TCG Akçay, TCG Alemdar, TCG İstanbul, TCG Oruçreis, TCG Burgazada, TCG İmbat, TCG Amasra, TCG Sancaktar ve TCG Kalkan bulunuyor.
Farklı sınıflardaki denizaltıların yanı sıra Cumhuriyet tarihinin simge deniz araçlarından TCG Savarona ve Müze Gemi Yavuz da etkinlikte hazır bulunacak.
Türkiye'nin yerli denizaltı hamlesinin en kritik aşamalarından biri kabul edilen Milli Denizaltı (MİLDEN) Test Bloğu da ilk kez bu denli geniş bir kitleyle buluşturulacak.
Mavi Vatan'da sergilenen ürünler yalnızca su üstü ve su altı araçlarıyla sınırlı kalmayacak.
Yerli ve milli insansız deniz araçlarından ULAQ, SANCAR, MARLIN ve SALVO’nun yanı sıra hava platformlarında Bayraktar TB2, ASELBUOY ve ASELBUOY POD ile entegre edilen Bayraktar TB3, SH-70 Seahawk helikopteri ile AH-1W taarruz helikopteri sergi alanındaki yerini alacak.
Savunma sanayisinin gururu olan Pirana, BARKAN 2, LEVENT, TUFAN, BAHA, BULUT ve Denizaltı Modüler Zırhlı Kontrol Botu da alanda tanıtılacak.
ÇELİKKUBBE projesi çatısı altındaki SİPER, HİSAR, GÜRZ, KORKUT ve GÖKSUR hava savunma sistemleri ile K+, TAYFUN, KMC ve PUSU füzeleri de teknoloji meraklılarının erişimine sunulacak.
ASELSAN, BAYKAR, HAVELSAN, STM, ROKETSAN, TUSAŞ, TEI, MKE, ASFAT, ASPİLSAN, FNSS ve T3 Vakfı gibi stratejik kurumlar ile yerli gemi inşa firmaları teknolojik kabiliyetlerini sergileyecek.
Milli Savunma, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yanı sıra TÜBİTAK, AA ve TRT de stant etkinlikleri düzenleyecek.
Festival alanında İnsansız Su Altı Sistemleri, İnsansız Deniz Aracı ve Su Altı Roketi kategorilerinde kıyasıya teknoloji yarışmaları için özel parkur ve test alanları kurulacak.
Dört gün boyunca SAT ve SAS timlerinin nefes kesen gösterileri, Deniz Hava Komutanlığı ve İHA uçuş şovları ile Mavi Vatan Yelken Kortej Geçişi düzenlenecek.
Etkinlik takviminde ayrıca Halat Çekme, El İncesi Atma, Yüzme ve Dragon Kürek yarışları gibi denizcilik kültürünü yaşatan spor müsabakaları yer alacak.
Bilim şovları, Da Vinci Robot Operasyonu Gösterimi, "Sahne Senin" etkinlikleri ve Sefo konserinin de dâhil olduğu zengin kültürel programların ardından organizasyon; Müze Gemi Yavuz'un resmi açılışı, Bayraktar Kalkan DİHA'nın envantere katılım töreni ve ödül takdimiyle görkemli bir şekilde tamamlanacak.