Yeniçağ Gazetesi
19 Ağustos 2026 Çarşamba
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Teknoloji TEKNOFEST’te yıldızlar geçidi: Türk savunma sanayiinin devrimleri bir araya gelecek

TEKNOFEST’te yıldızlar geçidi: Türk savunma sanayiinin devrimleri bir araya gelecek

Gölcük Tersanesi Komutanlığı, 20-23 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Türk savunma sanayisinin gururu yerli platformlar, insansız sistemler ve gövde gösterisi yapacak donanma gemileri teknoloji meraklılarıyla buluşuyor.

Kaynak: AA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
TEKNOFEST’te yıldızlar geçidi: Türk savunma sanayiinin devrimleri bir araya gelecek - Resim: 1

Türkiye'nin denizcilik, su altı teknolojileri ve savunma sanayisi alanında ulaştığı yerli ve milli gücü sergileyecek olan TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos tarihleri arasında kapılarını açıyor.

1 16
TEKNOFEST’te yıldızlar geçidi: Türk savunma sanayiinin devrimleri bir araya gelecek - Resim: 2

Dört gün sürecek dev organizasyonda; Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterindeki savaş gemilerinden insansız deniz araçlarına, gelişmiş hava savunma sistemlerinden balistik füze platformlarına kadar son derece geniş bir yelpazede yerli teknoloji şovu sunulacak.

2 16
TEKNOFEST’te yıldızlar geçidi: Türk savunma sanayiinin devrimleri bir araya gelecek - Resim: 3

Organizasyon kapsamında, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu başta olmak üzere Türk donanmasının göz bebeği 37 farklı platform ziyaretçilerin incelemesine sunulacak.

3 16
TEKNOFEST’te yıldızlar geçidi: Türk savunma sanayiinin devrimleri bir araya gelecek - Resim: 4

Bunlar arasında TCG Barbaros, TCG Salihreis, TCG Turgutreis, TCG Kemalreis, TCG Derya, TCG Tufan, TCG Akçay, TCG Alemdar, TCG İstanbul, TCG Oruçreis, TCG Burgazada, TCG İmbat, TCG Amasra, TCG Sancaktar ve TCG Kalkan bulunuyor.

4 16
TEKNOFEST’te yıldızlar geçidi: Türk savunma sanayiinin devrimleri bir araya gelecek - Resim: 5

Farklı sınıflardaki denizaltıların yanı sıra Cumhuriyet tarihinin simge deniz araçlarından TCG Savarona ve Müze Gemi Yavuz da etkinlikte hazır bulunacak.

5 16
TEKNOFEST’te yıldızlar geçidi: Türk savunma sanayiinin devrimleri bir araya gelecek - Resim: 6

Türkiye'nin yerli denizaltı hamlesinin en kritik aşamalarından biri kabul edilen Milli Denizaltı (MİLDEN) Test Bloğu da ilk kez bu denli geniş bir kitleyle buluşturulacak.

6 16
TEKNOFEST’te yıldızlar geçidi: Türk savunma sanayiinin devrimleri bir araya gelecek - Resim: 7

Mavi Vatan'da sergilenen ürünler yalnızca su üstü ve su altı araçlarıyla sınırlı kalmayacak.

7 16
TEKNOFEST’te yıldızlar geçidi: Türk savunma sanayiinin devrimleri bir araya gelecek - Resim: 8

Yerli ve milli insansız deniz araçlarından ULAQ, SANCAR, MARLIN ve SALVO’nun yanı sıra hava platformlarında Bayraktar TB2, ASELBUOY ve ASELBUOY POD ile entegre edilen Bayraktar TB3, SH-70 Seahawk helikopteri ile AH-1W taarruz helikopteri sergi alanındaki yerini alacak.

8 16
TEKNOFEST’te yıldızlar geçidi: Türk savunma sanayiinin devrimleri bir araya gelecek - Resim: 9

Savunma sanayisinin gururu olan Pirana, BARKAN 2, LEVENT, TUFAN, BAHA, BULUT ve Denizaltı Modüler Zırhlı Kontrol Botu da alanda tanıtılacak.

9 16
TEKNOFEST’te yıldızlar geçidi: Türk savunma sanayiinin devrimleri bir araya gelecek - Resim: 10

ÇELİKKUBBE projesi çatısı altındaki SİPER, HİSAR, GÜRZ, KORKUT ve GÖKSUR hava savunma sistemleri ile K+, TAYFUN, KMC ve PUSU füzeleri de teknoloji meraklılarının erişimine sunulacak.

10 16
TEKNOFEST’te yıldızlar geçidi: Türk savunma sanayiinin devrimleri bir araya gelecek - Resim: 11

ASELSAN, BAYKAR, HAVELSAN, STM, ROKETSAN, TUSAŞ, TEI, MKE, ASFAT, ASPİLSAN, FNSS ve T3 Vakfı gibi stratejik kurumlar ile yerli gemi inşa firmaları teknolojik kabiliyetlerini sergileyecek.

11 16
TEKNOFEST’te yıldızlar geçidi: Türk savunma sanayiinin devrimleri bir araya gelecek - Resim: 12

Milli Savunma, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yanı sıra TÜBİTAK, AA ve TRT de stant etkinlikleri düzenleyecek.

12 16
TEKNOFEST’te yıldızlar geçidi: Türk savunma sanayiinin devrimleri bir araya gelecek - Resim: 13

Festival alanında İnsansız Su Altı Sistemleri, İnsansız Deniz Aracı ve Su Altı Roketi kategorilerinde kıyasıya teknoloji yarışmaları için özel parkur ve test alanları kurulacak.

13 16
TEKNOFEST’te yıldızlar geçidi: Türk savunma sanayiinin devrimleri bir araya gelecek - Resim: 14

Dört gün boyunca SAT ve SAS timlerinin nefes kesen gösterileri, Deniz Hava Komutanlığı ve İHA uçuş şovları ile Mavi Vatan Yelken Kortej Geçişi düzenlenecek.

14 16
TEKNOFEST’te yıldızlar geçidi: Türk savunma sanayiinin devrimleri bir araya gelecek - Resim: 15

Etkinlik takviminde ayrıca Halat Çekme, El İncesi Atma, Yüzme ve Dragon Kürek yarışları gibi denizcilik kültürünü yaşatan spor müsabakaları yer alacak.

15 16
TEKNOFEST’te yıldızlar geçidi: Türk savunma sanayiinin devrimleri bir araya gelecek - Resim: 16

Bilim şovları, Da Vinci Robot Operasyonu Gösterimi, "Sahne Senin" etkinlikleri ve Sefo konserinin de dâhil olduğu zengin kültürel programların ardından organizasyon; Müze Gemi Yavuz'un resmi açılışı, Bayraktar Kalkan DİHA'nın envantere katılım töreni ve ödül takdimiyle görkemli bir şekilde tamamlanacak.

16 16
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro