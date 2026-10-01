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Kaynak: İHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Şanlıurfa’da teknoloji meraklılarını bir araya getiren TEKNOFEST’te yerini aldı. Kurum, festival alanındaki standında madencilik sektörüne yönelik çalışmalarını ziyaretçilerin incelemesine sunuyor.

TTK tarafından geliştirilen teknolojilerin de tanıtıldığı stantta, kurumun bünyesinde gerçekleştirilen madencilik faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi veriliyor.

Festival süresince TTK’nın Ar-Ge mühendisleri de ziyaretçilerle bir araya geliyor. Mühendisler, kurumun araştırma ve geliştirme kapsamında yürüttüğü çalışmaların yanı sıra madencilik alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuyor.

TEKNOFEST kapsamında farklı şehirlerden Şanlıurfa’ya gelen ziyaretçiler, TTK’nın madencilik sektöründe yürüttüğü teknolojik çalışmaları yakından tanıma fırsatı buluyor.