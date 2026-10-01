Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Şanlıurfa’da teknoloji meraklılarını bir araya getiren TEKNOFEST’te yerini aldı. Kurum, festival alanındaki standında madencilik sektörüne yönelik çalışmalarını ziyaretçilerin incelemesine sunuyor.

TEKNOFEST’te TTK standına yoğun ilgi: Madencilik teknolojileri sergileniyor - Resim : 1

TTK tarafından geliştirilen teknolojilerin de tanıtıldığı stantta, kurumun bünyesinde gerçekleştirilen madencilik faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi veriliyor.

Festival süresince TTK’nın Ar-Ge mühendisleri de ziyaretçilerle bir araya geliyor. Mühendisler, kurumun araştırma ve geliştirme kapsamında yürüttüğü çalışmaların yanı sıra madencilik alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuyor.

TEKNOFEST’te TTK standına yoğun ilgi: Madencilik teknolojileri sergileniyor - Resim : 2

TEKNOFEST kapsamında farklı şehirlerden Şanlıurfa’ya gelen ziyaretçiler, TTK’nın madencilik sektöründe yürüttüğü teknolojik çalışmaları yakından tanıma fırsatı buluyor.