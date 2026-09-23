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Kaynak: AA

TURKUZAYSAN'ın temelleri, Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ATAUNI ROCKET TEAM V takımının 2022'de düzenlenen Dikey İnişli Roket Yarışması'nda birincilik elde etmesiyle atıldı.

Genç girişimciler, daha sonraki yıllarda çalışmalarını sürdürerek 2025'te TUSAŞ Hangar Kampüs Girişim ve İnovasyon Programı'nda da söz konusu projeyle birincilik kazandı.

AY'A DİKEY İNİŞ TEST ARACININ PROTOTİPİ TAMAMLANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı ve ilgili kuruluşların katkılarıyla hazırlanan Milli Uzay Programı kapsamında çalışmalarını sürdüren şirket, Ay'a dikey iniş test aracının prototipini tamamladı.

Şirketin kurucusu Emre Aklan, yoğun çalışmalar ve uykusuz gecelerin ardından prototipi tamamladıklarını belirterek, artık test aşamasına geçtiklerini söyledi.

Aklan, aracın Ay Araştırma Programı'na katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade etti.

300 KEZ SERBEST UÇUŞ YAPILABİLECEK

Aklan, uzay çalışmalarında başarı oranlarını artırmak için özellikle uzay koşullarında tekrarlı testlerin önemine dikkati çekti.

Geliştirilen araç üzerinde herhangi bir Ay aracının güdüm, kontrol ve navigasyon sistemi alt bileşenlerinin test edilebileceğini belirten Aklan, serbest uçuşların yaklaşık 100, 200 hatta 300 kez gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Bu testlerle alt sistemlerin doğrulanması ve Ay'a gönderilecek araçların daha yüksek başarı oranına sahip sistemlerle hazırlanması hedefleniyor.

ARAÇ YERLİ BİLEŞENLERLE GELİŞTİRİLDİ

Sıvı yakıtlı itki sistemine sahip test aracı, modüler yapısıyla farklı itki sistemlerinin kullanılmasına imkan sağlıyor.

Aklan, aracın yerli olduğunu, mümkün olduğunca yerel imalatçı ve bileşenlerden faydalanıldığını belirtti. Montaj ve entegrasyon çalışmalarının ise tamamen ekip tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

TURKUZAYSAN, çalışmalarına Teknopark Ankara'da devam ederken Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen Ay Araştırma Programı'nı desteklemeyi hedefliyor.