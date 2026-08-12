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Kaynak: AA

TEKNOFEST tarafından yayımlanan açıklamaya göre sporcular, Gölcük'teki Değirmendere İskelesi'nden start alıp Donanma Kayıkhanesi'nde tamamlanacak 1500 metrelik parkurda dereceye girmek için kulaç atacak.

22 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek organizasyon öncesinde sporcular, sabah saatlerinde Donanma Komutanlığı Yelken ve Su Sporları Tesisleri'nde bir araya gelecek. Burada numaralandırma işlemlerini tamamlayacak sporcular, yarışa hazırlıklarını da yapacak.

Hazırlıkların ardından katılımcılar, organizasyon tarafından tahsis edilen otobüslerle yarışın başlayacağı Gölcük Değirmendere İskelesi'ne ulaştırılacak.

Start bölgesinde yapılacak son bilgilendirmenin ardından erkek yüzücüler saat 10.30'da, kadın yüzücüler ise 10.45'te yarışa başlayacak.

LİSANSLI SPORCULAR KATILABİLECEK

Yarışmaya, 13 yaş üstü kadın ve erkek lisanslı sporcular katılım sağlayabilecek. Etkinlikte yer alabilmek için Türkiye Yüzme, Türkiye Triatlon ve Türkiye Modern Pentatlon federasyonları tarafından verilen 2025-2026 vizeli lisanslara veya ferdi lisansa sahip olma şartı aranacak. Farklı federasyonlara ait lisanslarla yarışmaya katılım sağlanamayacak.

BAŞVURULAR 20 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

TEKNOFEST 2026 Mavi Vatan Açık Su Yüzme Yarışları için başvurular, 20 Ağustos Perşembe günü saat 17.00'ye kadar organizasyonun resmi internet sitesi "www.teknofest.org" üzerinden yapılabilecek. Yarışa ilişkin kontrol listeleri 21 Ağustos Cuma günü ilan edilecek.

Yarışın tamamlanmasının ardından ödül töreni, saat 13.30'da bitiş noktası olan Donanma Kayıkhanesi'nde düzenlenecek.

Organizasyon sonunda dereceye giren sporculara madalyanın yanı sıra çeşitli ödüller takdim edilecek. Bu kapsamda birinciye akıllı saat, ikinciye akıllı bileklik, üçüncüye ise su geçirmez kulaklık hediye edilecek.