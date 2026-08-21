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Milli Savunma Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ana yürütücülüğünde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, dikkat çekici gösterilere sahne oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) komandoları, festival kapsamında çeşitli operasyon senaryolarını başarıyla icra etti.

SERSERİ MAYIN VE ŞÜPHELİ CİSİMLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Gösteride senaryo gereği Karadeniz'de sürüklenen serseri mayın, insansız deniz aracı (İDA) ve şüpheli cisimlere müdahale edildi.

Helikopterden denize atlayan SAT ve SAS personeli, belirlenen hedeflere yönelik operasyonları gerçekleştirerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel kabiliyetini sergiledi.

İZLEYİCİLERDEN KOMANDOLARA YOĞUN ALKIŞ

Festival kapsamında farklı kurtarma operasyonlarının da canlandırıldığı gösteriler, katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

SAT ve SAS komandolarının gerçekleştirdiği gösteri, izleyicilerden büyük alkış aldı. TEKNOFEST Mavi Vatan'da Deniz Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetleri de farklı etkinliklerle ziyaretçilere tanıtılıyor.