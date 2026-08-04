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Kaynak: AA

TEKNOFEST 2026 kapsamında 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan, teknoloji tutkunlarını teknoloji, denizcilik ve savunma sanayisini aynı rotada buluşturacak.

TEKNOFEST'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan festival, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde, 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığında düzenlenecek.

Etkinlik denizcilik kültürü, ileri teknoloji, gençlerin yenilikçi projeleri ve savunma sanayisi kabiliyetlerini, aynı noktada buluşturacak. Geçen yıl İstanbul'da ilk kez gerçekleştirilen ve yerli deniz araçlarından su altı teknolojilerine kadar uzanan içeriğiyle yoğun ilgi gören festival, bu yıl Türkiye'nin denizcilik gücünün önemli merkezlerinden Gölcük'te teknoloji tutkunları ile mühendis adaylarını ağırlayacak.

- Geleceğin deniz teknolojileri sahnede

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürdüğü İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı yarışmaları düzenlenecek.

Türkiye'nin gelecekteki deniz teknolojilerini geliştirecek genç mühendisleri ve girişimcileri aynı platformda buluşturan bu yarışmalarda ortaya çıkacak projeler, ziyaretçilere bugünün teknolojilerinin yanı sıra, yarının denizcilik vizyonunu da yakından görme imkanı sunacak.

- Donanma gemileri ziyarete açılacak

Festivalde donanmanın önemli gemilerinin gezilebileceği sergiler, ziyaretçiler için özel bir deneyim alanı oluşturacak. Denizcilik tarihini yansıtan deneyim alanları, sanal gerçeklik oyun alanları ve denizcilik kültürünü yaşatmayı amaçlayan çeşitli yarışmalar da festival atmosferinde yer alacak.

Etkinlik boyunca SAT, SAS ve deniz havacılık birimi gösterileri gerçekleştirilecek. Ayrıca TEKNOFEST paydaş kurum temsilcileri, kurulacak stant alanlarında teknoloji ve savunma sanayisi alanındaki faaliyetleri hakkında ziyaretçilere bilgi verecek.