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Kaynak: AA

Kocaeli Valiliğinin yazılı açıklamasına göre toplantıda, organizasyon kapsamında sürdürülen çalışmalar ve hazırlıkların mevcut durumu değerlendirildi. Toplantıya Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer katıldı.

Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenmesi planlanan festival öncesindeki hazırlıkların ele alındığı görüşmede, organizasyon kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.