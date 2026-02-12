TEKNOFEST’ten yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli International Finance dergisi tarafından düzenlenen International Finance Awards, gelişmekte olan piyasalar ile Avrupa’yı merkeze alarak sektördeki yetkinlikleri, liderlik kapasitesini ve kurumların küresel katkılarını değerlendiriyor.

International Finance Awards 2025 kapsamında TEKNOFEST, “En Yenilikçi Kitlesel Teknoloji Katılım Festivali” ile “En Yenilikçi Ulusal Havacılık ve Uzay Yetenek Platformu” ödüllerinin sahibi oldu.

Bu ödüller, TEKNOFEST’in gençleri teknolojiyle buluşturan yapısının yanı sıra dünya çapında inovasyonu teşvik ettiği, yetenek havuzunu güçlendirdiği ve teknoloji kültürünü geniş kitlelere yaydığı yönündeki başarılarını bir kez daha tescilledi.

2018 yılından beri düzenlenen TEKNOFEST, küresel ölçekte gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve yenilikçilik yeteneklerini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Festival, geçen yıl İstanbul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Mavi Vatan’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle milyonlarca ziyaretçi ile yüz binlerce yarışmacıyı bir araya getirmişti.