TEKNOFEST 2026, 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda kapılarını açacak. Binlerce yıllık tarihiyle öne çıkan kentte düzenlenecek festival, bilim ve teknolojiyi milyonlarla buluşturacak.

Her yıl yenilenen yarışma başlıklarıyla dikkat çeken TEKNOFEST’te bu yıl roket, insansız hava araçları, tarım teknolojileri, sağlıkta yapay zeka ve uydu haberleşmesi gibi alanlarda toplam 52 farklı yarışma düzenlenecek. Yarışmalar, ilkokuldan lisansüstü seviyeye kadar her eğitim kademesinden gençlere açık olacak.

YENİ YARIŞMALAR BAŞVURUYA AÇILDI

2026 yılında elektronik harp, ileri otonom sistemler, maden teknolojileri, FPV drone izleme ve insanlık yararına teknolojiler gibi yeni yarışma kategorileri de ilk kez TEKNOFEST kapsamında yer alacak.

2018’den bu yana 4 milyonu aşkın başvuruya ev sahipliği yapan TEKNOFEST, gençlerin inovasyon ve üretim yolculuğuna destek olmaya devam ediyor. TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmaları için başvurular 20 Şubat’a kadar teknofest.org adresi üzerinden yapılabilecek.