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Kaynak: AA / İHA

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2026’da düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışması’na katılan öğrenciler, sergiledikleri projeler ve mesleki becerileriyle önemli dereceler elde etti.

Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, iki farklı kategoride toplam 4 Türkiye derecesi kazandı.

KAYNAKÇILIKTA İLK ÜÇ ESKİŞEHİR’DEN

Lise seviyesinde gerçekleştirilen Kaynakçılık Kategorisi’nde Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Türkiye derecelerinin tamamını aldı.

Danışman öğretmenliğini Yasin Semih Altın’ın yaptığı LAV Takımı Türkiye birincisi oldu. İsa Bekdemir’in rehberliğindeki ARK Takımı Türkiye ikinciliğini, Habip Hönül yönetimindeki ES KAYNAK Takımı ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Böylece Kaynakçılık Kategorisi’nde ilk üç sırada Eskişehir Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yer aldı.

ELEKTRİK KUMANDA PANOSU TASARIMI’NDA DA DERECE

Öğrencilerin bir diğer derecesi ise Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı ve Uygulama Kategorisi’nde geldi.

Danışman öğretmen Cumali Çağlar’ın rehberliğinde yarışmaya katılan PANOTECH Takımı, jüri değerlendirmeleri sonucunda Türkiye üçüncüsü olarak podyuma çıktı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TEBRİK MESAJI

Derecelerin ardından Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından tebrik mesajı yayımlandı. Açıklamada mesleki eğitimin önemine vurgu yapılırken, derece elde eden öğrenciler, danışman öğretmenler ve emeği geçen eğitim çalışanları kutlandı. İl Millî Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin başarılarının devamını diledi.