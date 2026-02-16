Bilişim Vadisi’nden yapılan duyuruya göre, 2018 yılından bugüne 4 milyonu aşan başvuru alan TEKNOFEST, Türkiye’nin teknoloji geliştirme gücünü geniş kitlelere ulaştıran öncü bir platform olmayı sürdürüyor.



Bilişim Vadisi, festival kapsamında düzenlenen kritik teknoloji yarışmalarına aktif destek vererek gençlerin kaliteli üretim süreçlerine katılımını teşvik ediyor. Türkçe Doğal Dil İşleme, Robotaksi Binek Otonom Araç, Kuantum Teknolojileri, Tarım Teknolojileri ile Pardus Hata Yakalama ve Öneri yarışmaları, kurumun katkı sunduğu stratejik başlıklar arasında öne çıkıyor.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, TEKNOFEST’in Türkiye’nin üretim kültürünü pekiştiren stratejik bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

“TEKNOFEST, gençlerimizin hayallerini mühendislik disiplinine dönüştürdüğü bir platformdur. Üretilen her proje, geliştirilen her prototip, Türkiye’nin teknoloji bağımsızlığına atılmış somut bir adımdır.” diyen Tüzgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilişim Vadisi olarak bizler, yarışma sürecinin ötesine geçen bir ekosistem yaklaşımını benimsiyoruz. Kuantum teknolojilerinden otonom mobiliteye, doğal dil işlemeye ve açık kaynak yazılıma kadar stratejik alanlarda katkı sunduğumuz yarışmalar aracılığıyla gençlerimizin geliştirdiği projelerin kalıcı değere dönüşmesini hedefliyoruz. Amacımız fikir aşamasındaki çalışmaların girişime, girişimlerin ise küresel ölçekte rekabet edebilen teknoloji şirketlerine evrilmesini sağlayacak sürdürülebilir bir zemin oluşturmaktır.”

TEKNOFEST 2026’da Roket Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, ÇELİKKUBBE Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması ve Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması gibi birçok kategoride teknoloji mücadelesi düzenlenecek.

Bu yıl ilk kez Elektronik Harp Yarışması, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması, TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması ile FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması başvuruya açıldı ve teknoloji meraklılarına yeni fırsatlar sunuldu.

2018’den beri düzenlenen TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına toplamda 4 milyondan fazla yarışmacı katıldı.

TEKNOFEST 2026’da da ilkokuldan lisansüstü seviyeye kadar her eğitim kademesinden binlerce genç, hayallerini somut projelere dönüştürmek üzere farklı kategorilerdeki yarışmalara katılma şansı yakalayacak.

TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına katılmak için başvurular, "www.teknofest.org" adresinden 20 Şubat'a kadar yapılabilecek.