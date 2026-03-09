Türk futbolunun yurt dışında görev yapan teknik direktörlerinden biri olan Engin Fırat, uzun yıllardır Avrupa, Asya ve Afrika’da kulüp ve milli takımlarda görev yapan deneyimli bir çalıştırıcıdır. Kariyerinin önemli bölümünü Türkiye dışında geçiren Fırat, uluslararası tecrübesiyle tanınmaktadır.

ENGİN FIRAT KAÇ YAŞINDA?

Engin Fırat 11 Haziran 1970 tarihinde İstanbul’da doğdu.

2026 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

ENGİN FIRAT NERELİ?

Başarılı teknik direktör İstanbul doğumludur ve Türk vatandaşıdır.

ENGİN FIRAT SPORA KAÇ YAŞINDA BAŞLADI?

Futbola genç yaşlarda ilgi duyan Engin Fırat, spor hayatına erken yaşlarda başladı. Futbolculuk döneminin ardından 20’li yaşlarının ortasında antrenörlük kariyerine yöneldi ve teknik ekiplerde görev almaya başladı.

ENGİN FIRAT’IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine yardımcı antrenör olarak başlayan Fırat, özellikle Alman teknik adam Werner Lorant ile birlikte çalışarak önemli tecrübeler kazandı.

Kariyeri boyunca birçok kulüp ve milli takımda görev aldı.

ÇALIŞTIRDIĞI KULÜPLER

Samsunspor –yardımcı antrenör

Antalyaspor – yardımcı antrenör

Eintracht Frankfurt – yardımcı antrenör

Fenerbahçe – yardımcı antrenör

LR Ahlen – teknik direktör

Incheon United FC – teknik direktör

Sivasspor – teknik direktör

Saipa FC – teknik direktör

Kayseri Erciyesspor – teknik direktör

Sepahan SC – teknik direktör

Gostaresh Foolad FC – teknik direktör



ÇALIŞTIRDIĞI MİLLİ TAKIMLAR

Iran national football team – yardımcı antrenör

Moldova national football team – teknik direktör

Kenya national football team – teknik direktör



ENGİN FIRAT’IN KARİYER ÖZELLİKLERİ

Kariyerinin büyük kısmını yurt dışında geçirdi

Avrupa, Asya ve Afrika’da görev yaptı

Milli takım çalıştırmış Türk teknik direktörlerden biridir