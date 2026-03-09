Türk futbolunun yurt dışında görev yapan teknik direktörlerinden biri olan Engin Fırat, uzun yıllardır Avrupa, Asya ve Afrika’da kulüp ve milli takımlarda görev yapan deneyimli bir çalıştırıcıdır. Kariyerinin önemli bölümünü Türkiye dışında geçiren Fırat, uluslararası tecrübesiyle tanınmaktadır.
ENGİN FIRAT KAÇ YAŞINDA?
Engin Fırat 11 Haziran 1970 tarihinde İstanbul’da doğdu.
2026 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.
ENGİN FIRAT NERELİ?
Başarılı teknik direktör İstanbul doğumludur ve Türk vatandaşıdır.
ENGİN FIRAT SPORA KAÇ YAŞINDA BAŞLADI?
Futbola genç yaşlarda ilgi duyan Engin Fırat, spor hayatına erken yaşlarda başladı. Futbolculuk döneminin ardından 20’li yaşlarının ortasında antrenörlük kariyerine yöneldi ve teknik ekiplerde görev almaya başladı.
ENGİN FIRAT’IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Teknik direktörlük kariyerine yardımcı antrenör olarak başlayan Fırat, özellikle Alman teknik adam Werner Lorant ile birlikte çalışarak önemli tecrübeler kazandı.
Kariyeri boyunca birçok kulüp ve milli takımda görev aldı.
ÇALIŞTIRDIĞI KULÜPLER
Samsunspor –yardımcı antrenör
Antalyaspor – yardımcı antrenör
Eintracht Frankfurt – yardımcı antrenör
Fenerbahçe – yardımcı antrenör
LR Ahlen – teknik direktör
Incheon United FC – teknik direktör
Sivasspor – teknik direktör
Saipa FC – teknik direktör
Kayseri Erciyesspor – teknik direktör
Sepahan SC – teknik direktör
Gostaresh Foolad FC – teknik direktör
ÇALIŞTIRDIĞI MİLLİ TAKIMLAR
Iran national football team – yardımcı antrenör
Moldova national football team – teknik direktör
Kenya national football team – teknik direktör
ENGİN FIRAT’IN KARİYER ÖZELLİKLERİ
Kariyerinin büyük kısmını yurt dışında geçirdi
Avrupa, Asya ve Afrika’da görev yaptı
Milli takım çalıştırmış Türk teknik direktörlerden biridir