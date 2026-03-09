55 yaşındaki tecrübeli futbol adamı, kariyeri boyunca hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada pek çok kulüpte önemli görevler üstlenmişti.

Lübnan’daki mesaisini tamamlayıp ana vatanına döndüğü sırada İstanbul Havalimanı’nda kalp krizi geçiren Fırat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Merhumun naaşı, bugün İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alınarak defin işlemleri için Antalya’ya nakledilecek. Fırat’ın cenazesi, yarın Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Beldesi’nde, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ULUSLARARASI BAŞARILARLA DOLU BİR FUTBOL KARİYERİ

Antrenörlük yolculuğuna 2002 senesinde Fenerbahçe çatısı altında Werner Lorant’ın yardımcısı olarak adım atan Engin Fırat, ardından Almanya'da LR Ahlen, Güney Kore'de Incheon United ve Türkiye'de Sivasspor gibi farklı coğrafyalarda tecrübe kazandı. İran futboluna damga vuran Saipa FC ve Sepahan maceralarının yanı sıra, efsanevi isim Ali Daei ile birlikte İran Milli Takımı’nın teknik kadrosunda da yer aldı. 2019'da Moldova Milli Takımı'nın yönetimini devralan deneyimli çalıştırıcı, 2021-2024 yılları arasında Kenya Milli Takımı ile 21 müsabakaya çıktı. Fırat, son imzasını ise 8 Şubat 2026 tarihinde Lübnan'ın köklü camiası Nejmeh SC ile atmıştı.