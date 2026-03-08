Gaziantep FK’nın Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmanın ardından tribünlerden teknik direktör Burak Yılmaz’a istifa tepkileri yükseldi. Maç sonunda taraftarların protestosuyla karşılaşan genç çalıştırıcı, tepkilere yanıt verdi.

“İSTEDİĞİMİZ HİÇBİR ŞEYİ YAPAMADIK”

Karşılaşmayı değerlendiren Burak Yılmaz, sahada planladıkları oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirtti:

"Bir kere istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Oyuncularımız psikolojik olarak moralsiz bir durumda. Tüm çabalarımıza rağmen öne geçtik ama bunu koruyamadık."

Yılmaz, futbolda bu tür süreçlerin olabileceğine dikkat çekti:

"Böyle süreçler futbolda var. Daha önce çok iyi işler başardık, bu da yaşanabilecek bir durum. Tekrar toparlanacağız, oyuncularımızın yanında olacağız, onlara doğru yolu göstereceğiz."

“DÜŞME HATTIYLA İLGİLİ ENDİŞEM YOK”

Lig tablosuna dair değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, düşme hattıyla ilgili bir kaygısı olmadığını söyledi:

"Önemli olan buradan çıkabilmek. Şu an ilk 10’dayız ve düşme riski görmüyorum. Geldiğimiz nokta ile mevcut durumumuz arasında fark çok büyük."

“KORKAKLARIN İŞİ DEĞİL”

Takımın psikolojik olarak toparlanması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, oyuncularına güven mesajı verdi:

"Oyuncularımızın kafalarını kaldırmaları ve kendilerine güvenmeleri gerekiyor. Aynı oyuncularla çalışıyoruz. Bu süreçler üzerine gitmek, yüzleşmek gerekiyor. Bu iş korkakların işi değil."

ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLAR VE HEDEFLER

Yılmaz, Antalya ve Fenerbahçe maçlarına dair de açıklamalarda bulundu:

"Cuma günü Antalya maçına çıkacağız ve kazanmak için sahada olacağız. Kaybedersek de maçı bırakmak istemiyoruz. Ardından Fenerbahçe maçı var, sonrasında ise bir izin dönemi bizi bekliyor; bu izin bize iyi gelecek."

“KİMSEYE HAYAL SATMIYORUM”

Göreve başladığında hedeflerinin ligde kalmak olduğunu hatırlatan Yılmaz, gerçekçi bir yol izlediklerini ifade etti:

"Ben buraya gelirken ‘Hocam kümede kalmak yeterli’ dediler ve biz de bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyoruz. İnsanlar Avrupa hedefinden bahsederken ben sakin olmalarını, ayaklarını yere basmalarını söyledim. Kimseye hayal satmadan doğru şekilde ilerliyoruz. Sadece psikolojik sıkıntılarımız var; onları da çözeceğiz."