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İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, gençlerin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla başlattığı Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı’nın üçüncü dönem mezuniyet törenini gerçekleştirdi. Program, doğal gaz sektörüne nitelikli ve donanımlı insan kaynağı kazandırmayı hedefliyor.

Bu yıl üçüncü dönemini tamamlayan Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı, altı farklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören öğrencilere teorik eğitim, uygulamalı staj ve istihdam fırsatları sunuyor. Programın başlangıcından bugüne kadar 681 öğrenci çeşitli eğitimlerden yararlandı, 89 genç staj programına katıldı ve 28 başarılı öğrenci İGDAŞ bünyesinde teknik personel olarak istihdam edildi.

Üçüncü dönemde 10’uncu ve 11’inci sınıflarda okuyan 215 öğrenci eğitimlere katılırken, 12’nci sınıfta bulunan 33 öğrenci İGDAŞ’ta staj yapma imkanı buldu.

Mezuniyet töreninde öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi. Törene İGDAŞ Genel Müdürü Nihat Narin ve kurum yöneticileri de katıldı.

Törende konuşan İGDAŞ Genel Müdürü Nihat Narin, gençlerin potansiyeline güvendiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: Gençlerimizin bilgi ve yeteneklerini doğru fırsatlarla buluşturmanın ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğunu düşünüyoruz.

Üç yıldır sürdürdüğümüz program kapsamında yüzlerce öğrencimizi eğitimlerle buluştururken staj ve istihdam imkanlarıyla meslek hayatlarına katkı sunduk. Bugün mezun olan gençlerimizin yarının başarılı çalışanları, uzmanları ve yöneticileri olarak ülkemize değer katacaklarına yürekten inanıyorum.

Altın Bilezik Programı sayesinde gençler yalnızca teknik beceriler kazanmakla kalmıyor, sektör içinde güvenli bir kariyer yolculuğuna da ilk adımlarını atıyor. Öğrenciler sınav sonuçları, staj performansları ve eğitmen değerlendirmeleri sonucunda başarılı olduklarında İGDAŞ bünyesinde istihdam ediliyor. Bu yapı, teorik eğitim ile pratik uygulamayı birleştirerek gençlere rekabet avantajı sağlıyor.

Türkiye’de genç işsizlik oranlarının önemli bir sorun olarak öne çıktığı dönemde İGDAŞ’ın yürüttüğü bu program, fırsat eşitliği ve mesleki gelişim açısından büyük değer taşıyor. Doğal gaz sektörü, enerji arz güvenliği, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji entegrasyonu gibi alanlarda hızla gelişiyor. Bu gelişime paralel olarak nitelikli teknik personel ihtiyacı da artıyor.

Altın Bilezik Programı, meslek liselerini bitiren gençleri sektörün geleceğine hazırlayarak hem bireysel başarı hikayeleri yaratıyor hem de İstanbul’un enerji altyapısının güçlenmesine katkı sunuyor. Program kapsamında verilen eğitimler arasında doğal gaz teknolojileri, boru hatları bakımı, ölçüm cihazları, güvenlik protokolleri ve dijital dönüşüm konuları yer alıyor.

İGDAŞ yetkilileri, programın önümüzdeki yıllarda da genişletileceğini ve daha fazla liseyi kapsayacağını belirtiyor. Başarılı mezunların mentörlük programlarına dahil edilmesi, kariyer gelişimlerinin desteklenmesi ve sektördeki kadın istihdamının artırılması gibi adımlar da planlar arasında.

Bu tür sosyal sorumluluk projeleri, kamu-özel sektör işbirliğinin en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. İGDAŞ’ın Altın Bilezik Eğitim ve İstihdam Programı, gençlere umut olurken aynı zamanda Türkiye’nin enerji sektöründeki insan kaynağı kapasitesini de güçlendiriyor.