Aydın'ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'nde yaşayan Bahar Taş, arkadaşlarıyla birlikte önceki gün gezmek için Muğla'nın Milas ilçesine gitti. İddiaya göre; arkadaş grubu, geceyi kiraladıkları 'Adas' isimli teknede geçirdi.

CANSIZ BEDENİ KAMARADA BULUNDU

Arkadaşları Genç kadının cansız bedenini dün saat 14.30 sıralarında kamarada buldu. Taş'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bahar Taş'ın yanındaki arkadaşları T.Y., ile S.E., ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside; Taş'ın ölümünde şüpheli bir duruma rastlanılmadığı belirtildi. Genç kadının kalp krizinden öldüğü düşünülüyor. Taş'ın, iç organları incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.